Belgiyä BMO ğomum şurasında Fälästin däwläten tanıyaçaq
Belgiyä tışqı êşlär ministrı Maksim Privo bu adımnıñ Ğazzädäge suğış häm açlıq moxitendä İzrailneñ xalıqara xoquqnı xörmät itüe öçen basım yasarğa maqsat itep quyuın äytte.
Belgiyä BMO ğomum şurasında Fälästin däwläten tanıyaçaq
Тышкы эшләр министры Максим Прево газа сугышы һәм ачлык шартларында Израильне халыкара хокукны хөрмәт итәргә мәҗбүр итү максатыннан бу хәрәкәтнең башлануын белдерде [Архив фотосы] / AP
2 Сентябрь 2025

Belgiyä sentyäbr ayında Berläşkän Millätlär Oyışması ğomum şurasında Fälästin däwläten räsmi räweştä tanıyaçaq, dip belderde ilneñ tışqı êşlär ministrı Maksim Prevo.

Ul düşämbe könne “X” platformasında: “Fälästin BMO cıyılışında Belgiyä tarafınnan tanılaçaq! Häm İzrail xökümätenä qatı sanktsiyälär kertelä,” dip yazdı.

Ğomum şura 9nçı sentyäbrdän 23enä qadär Nyu-Yorkta cıyılaçaq.

Frantsiyä iyül ayında bu cıyılış waqıtında Falastin däwläten tanıyaçağın iğlan itte, häm ilbaşı Êmmanuel Makron bu adımnı ike däwlät çişeleşenä taba yul dip atadı.

Şunnan soñ berniçä könbatış däwläte, şul isäptän Böyekbritaniyä, Kanada häm Avstraliyä, başqa illärne dä şuşı yuldan barırğa çaqırdı.

Prevo Belgiyäneñ qararı “Ğazzädäge humanitar faciğäne” iskä alıp qabul itelde, dip belderde. BMO mäğlümatlarına qarağanda, yaqınça ike yıl buyı İzrail höcümnäre töbäkneñ barlıq xalqın diyärlek küçenergä mäcbür itkän häm açlıq şartları tudırğan.

Täqdim itelä

“Xalıqara xoquqnı bozuçı İzrail köç qullanuına qarşı, genotsid qurqınıçın buldırmasqa tiyeşle xalıqara burıçların iskä alıp, Belgiyä İzrail xökümätenä häm “Xamas”qa basımnı arttıru öçen qatı qararlar qabul itärgä mäcbür buldı,” dip äytte Prevo.

Ul bu tanılu ğadi İzrail xalqına qarşı tügel, dip basım yasadı.

“Bu İzrail xalqın cäzalaw tügel, ä anıñ xökümäteneñ xalıqara häm humanitar xoquqnı ütäwen tä'min itü häm cirle wazğıyätne üzgärtü öçen adım yasaw,” dip östäde ul.

Bu iğlan Belgiyäneñ Frantsiyä häm Nyu-York deklaratsiyäsen yaqlawçı unnan artıq başqa illärgä quşıluın añlata, bu deklaratsiyä ike däwlät çişeleşe öçen İzrail häm Fälästinne räsmi räweştä tanu yulın açıp birä.

Bu adım Ğazzädäge genotsid belän bäyle xalıqara açunıñ üsüen çağıldıra.

2023nçe yılnıñ oktyäbrennän birle İzrail genotsidı Ğazzädä 63 meñnän artıq Fälästinne üterde häm millionnarça keşene küçenergä mäcbür itte, şul uq waqıtta, Xalıqara xoquq mäxkämäse İzrailneñ genotsid êşen qaraw belän şöğıllänä.

