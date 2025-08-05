ĞAZZÄ SUĞIŞI
2 min uqıu
“YUNİSEF”: “Ğazzädä här kön 28 bala üterelä”
İzrailneñ Ğazzädäge genośid däräcäsendäge suğışı däwam itä
/ AA
5 Август 2025

BMO agentlığı İzrailneñ Ğazzädäge genośid däräcäsendäge suğışı däwam itkändä bombağa totu, açlıq häm citärsez yärdäm näticäsendä balalar arasındağı ülemnärneñ artuı turında kisätte.

BMOğa bäyle “YUNİSEF” İzrailneñ däwam itüçe höcümnäre häm gumanitar yärdämgä kertelgän blokada arqasında Ğazzädä här kön urtaça 28 balanıñ ülüen açıqladı.

“YUNİSEF” düşämbe könne X platformasında bolay dip yazdı: “Bombağa totular ülemgä kiterä, citärsez tuqlanu häm açlıq ülemgä iltä, yärdämneñ citmäwe ülemgä kiterä. Ğazzädä här kön ber sıynıf tulı bala yägni urtaça 28 bala yaqtı dön’yadan kitä.”

“YUNİSEF” aşığıç gumanitar yärdämgä röxsät birergä häm bäreleşlärne tuqtatırğa çaqırıp, Ğazzädäge balalarnıñ azıq-tölek, çista su, daru häm yaqlawğa aşığıç räweştä ixtıyacı buluın assızıqladı. “Här närsädän êlek utnı tuqtatuğa moxtac alar. Xäzer ük,” – dide.

İzrail 2023 yılnıñ 7 oktäbrennän birle Ğazzädä genośid başqara.

Ğazzä sälamätlek saqlaw ministrlığına kürä xäzergä qadär yartısı diyärlek xatın-qızlar häm balalardan toruçı 61 meñ fälästinle üterelde, un meñlägän keşe yaralandı.

Suğış Ğazzäneñ sälamätlek saqlaw asqorımasın yuqqa çığardı, barlıq xastaxanälärneñ diyärlek yabıluına kiterde häm töbäkne açlıqqa êtärde. Yärdäm kürsätü oyışmaları citkergänçä İzrail azıq-tölek, daru häm yağulıqnıñ töbäkkä kerüenä çik buyında citdi räweştä qomaçawlıy.

Artqan xalıqara utnı tuqtatu çaqırularına qaramastan İzrail genośidın däwam itterä.

“YUNİSEF” häm qalğan yärdäm oyışmaları qırıslıq şunduq tuqtamağan oçraqta Ğazzädä bolay da qurqınıç däräcädä bulğan balalar ülemnäreneñ tağın da arta alaçağı mäs’äläsendä kisätä.

