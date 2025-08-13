Xalıqara investorlar cämğiyäteneñ sişämbe könne yasağan belderüenä kürä, Törkiyä berençe yartıyıllıqta 6,3 milliard dollarlıq turıdan-turı çit il kapitalın cälep itte.
Cämğiyät bastırğan matbuğat beldergesendä ğinwar-iyün aylarında ildäge turıdan-turı çit il kapitalı külämeneñ ber yıllıq bazada 27%qa artuı citkerelde.
Barı tik iyün ayında ğına da turıdan-turı çit il kapitalı miqdarı 1,6 milliard dollarğa citkän bulsa, 2022nçe yıldan birle barlığı 281 milliard dollardan kübräk buldı.
Tuplam 6,3 milliard dollar külämendä kertelgän turıdan-turı çit il kapitalınıñ 3,9 milliard dollar öleşe kapital salu särmayäse, investiśiyä kapitalı bularaq terkälde.
Sannar turıdan-turı çit il kapitalınıñ 2,2 milliard dollarınıñ burıçqa alu qoralları yulı belän, 0,9 milliard dollarınıñ isä çit il keşelärenä küçemsez milek satu yulı belän salınuın kürsätte.
Prośent külämendäge taşlamalar häm inflyaśiyäneñ kimüe – investiśiyälärne qızıqsındıruçı, täşviq itüçe faktorlar arasında urın ala.