İQTİSAD/ИКЪТИСАД
1 min uqıu
Törkiyä berençe yartıyıllıqta 6,3 milliard dollar turıdan-turı çit il investiśiyälären cälep itte
Xalıqara investorlar cämğiyätenä kürä, 2022nçe yıldan birle Törkiyädäge turıdan-turı çit il kapitalınıñ küläme 281 milliard dollardan arttı
Törkiyä berençe yartıyıllıqta 6,3 milliard dollar turıdan-turı çit il investiśiyälären cälep itte
/ Anadolu Agency
13 Август 2025

Xalıqara investorlar cämğiyäteneñ sişämbe könne yasağan belderüenä kürä, Törkiyä berençe yartıyıllıqta 6,3 milliard dollarlıq turıdan-turı çit il kapitalın cälep itte.

Cämğiyät bastırğan matbuğat beldergesendä ğinwar-iyün aylarında ildäge turıdan-turı çit il kapitalı külämeneñ ber yıllıq bazada 27%qa artuı citkerelde.

Barı tik iyün ayında ğına da turıdan-turı çit il kapitalı miqdarı 1,6 milliard dollarğa citkän bulsa, 2022nçe yıldan birle barlığı 281 milliard dollardan kübräk buldı.

Täqdim itelä

Tuplam 6,3 milliard dollar külämendä kertelgän turıdan-turı çit il kapitalınıñ 3,9 milliard dollar öleşe kapital salu särmayäse, investiśiyä kapitalı bularaq terkälde.

Sannar turıdan-turı çit il kapitalınıñ 2,2 milliard dollarınıñ burıçqa alu qoralları yulı belän, 0,9 milliard dollarınıñ isä çit il keşelärenä küçemsez milek satu yulı belän salınuın kürsätte.

Prośent külämendäge taşlamalar häm inflyaśiyäneñ kimüe – investiśiyälärne qızıqsındıruçı, täşviq itüçe faktorlar arasında urın ala.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us