“Aselsan”nıñ yuğarı däräcäle citäkçese Ahmet Akyol (Äxmät Aqyul), 2025nçe yılnıñ berençe altı aylıq finans näticälären bäyäläp, 2024nçe yılda başlatılğan “Aselsan NEXT” programması belän şirkätneñ köçle finans tizlekkä ireşüen belderep: “İkençe çirek näticälärebez bu tizlekne 2025nçe yılnıñ berençe yartısında da däwam itterüebezne tağın ber qat raslıy”, - dide.

Monnan tış: “Bu uñışta öç mäs’äläneñ alğı planğa çığuın äytä alabız. Tağın da yuğarı texnologiyäle êşlänmälärgä yünälü häm êşlänmäne tiz çığaru, citeşterüçänlekne arttıru, milliläşterü êşçänlege”, - dip bäyäläw yasadı.

“Aselsan”nıñ bazar bäyäseneñ 21 milliard dollardan artuına iğtibarnı yünältüçe Akyol monıñ investorlarnıñ şirkätkä xis itkän ışanıçnıñ häm ozaq möddätle üseş potenśialına bulğan inanunıñ anıq kürsätkeçe buluın belderde.

“Yılnıñ ikençe yartısında da şuşındıy uq täwäkkällek belän alğa taba barırğa däwam itäçäkbez. AR-GE häm investiśiyälärebezne däwam itäçäkbez. Bigräk tä hawa saqlanu, radar, aqıllı qorallar, yünältü sistemaları häm êlektro-optik kebek kritik ölkälärdä massaküläm citeşterü köçebezne arttıraçaqbız”, - dip äytüçe Akyol: "Êksportqa nigezlängän üseş strategiyäbez belän yaña bazarlarğa açılaçaqbız”, - dip bilgeläp uzdı.