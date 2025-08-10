Törkiyä saqlanu sänäğäteneñ aldınğı kompaniyası “ASELSAN” ağımdağı yılnıñ berençe altı ayında tuplam 1,3 milliard dollarlıq turıdan-turı häm tiräläp êksport kileşüenä imza saluın iğlan itte. Şirkät êksportqa nigezlängän üseş strategiyäsen “täwäkkällek” belän alıp baruına basım yasadı.
2025nçe yılnıñ berençe altı ayında “ASELSAN”nıñ kereme uzğan yılnıñ şuşı uq çorına qarağanda 11,3%qa artıp, 53,7 milliard törek lirasına (1,32 milliard dollarğa) kütärelde. Şuşı artu belän hawa saqlanu, êlektro-optik, radar, avionika, êlektron suğış, iminlek häm qoral sistemaları kebek ölkälärdäge däwam itüçe tapşırılularnıñ täêsirle buluı belderelde.
Yılnıñ berençe yartısında qul quyılğan yaña kileşülärneñ ğomum küläme 2,8 milliard dollarğa citep, uzğan yılnıñ şuşı uq çorına qarağanda 10%qa arttı. Cıyılğan zakazlar isä 30% kübäyü belän 16 milliard dollarğa kütärelde.
Uzğan yılnıñ şuşı uq çorına qarağanda real bazada 15%qa artqan prośent, salım, amortizaśiyä häm amortizaśiyägä qädärge tabış (FAVÖK) 319,7 million dollarğa citkän bulsa, FAVÖK marjası 25% bularaq terkälde. Şuşı uq çorda zakaz/kerem küläme ike bularaq tormışqa aşıp, “ASELSAN”nıñ näticäse bu ölkädä tarmaqnıñ urtaça kürsätkeçennän tağın da yuğarı buldı.
2025nçe yılnıñ berençe yartısında monnan aldağı yılğa qarağanda 42% artış belän “ASELSAN”nıñ tikşerenü häm qamilläşterü (Ar-Ge) çığımnarı 572 million dollarğa citte. Asqorma investiśiyälärenä yasalğan çığımnar isä uzğan yılnıñ şuşı uq çorına qarağanda 100%qa artıp, 104 million dollarğa kütärelde.
“Aselsan”nıñ yuğarı däräcäle citäkçese Ahmet Akyol (Äxmät Aqyul), 2025nçe yılnıñ berençe altı aylıq finans näticälären bäyäläp, 2024nçe yılda başlatılğan “Aselsan NEXT” programması belän şirkätneñ köçle finans tizlekkä ireşüen belderep: “İkençe çirek näticälärebez bu tizlekne 2025nçe yılnıñ berençe yartısında da däwam itterüebezne tağın ber qat raslıy”, - dide.
Monnan tış: “Bu uñışta öç mäs’äläneñ alğı planğa çığuın äytä alabız. Tağın da yuğarı texnologiyäle êşlänmälärgä yünälü häm êşlänmäne tiz çığaru, citeşterüçänlekne arttıru, milliläşterü êşçänlege”, - dip bäyäläw yasadı.
“Aselsan”nıñ bazar bäyäseneñ 21 milliard dollardan artuına iğtibarnı yünältüçe Akyol monıñ investorlarnıñ şirkätkä xis itkän ışanıçnıñ häm ozaq möddätle üseş potenśialına bulğan inanunıñ anıq kürsätkeçe buluın belderde.
“Yılnıñ ikençe yartısında da şuşındıy uq täwäkkällek belän alğa taba barırğa däwam itäçäkbez. AR-GE häm investiśiyälärebezne däwam itäçäkbez. Bigräk tä hawa saqlanu, radar, aqıllı qorallar, yünältü sistemaları häm êlektro-optik kebek kritik ölkälärdä massaküläm citeşterü köçebezne arttıraçaqbız”, - dip äytüçe Akyol: "Êksportqa nigezlängän üseş strategiyäbez belän yaña bazarlarğa açılaçaqbız”, - dip bilgeläp uzdı.