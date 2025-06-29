İQTİSAD/ИКЪТИСАД
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Qıtay Paqıstanğa 3,4 milliard dollarlıq säwdä kreditın yañartıp birde
Bu kreditlar Paqıstannıñ tübän valyuta rezervların köçäytü nisbätennän bik möhim. IMF bu rezervlarnıñ 30nçı iyüngä qädär 14 milliard dollardan kübräk buluı şartın quyğan ide
Qıtay Paqıstanğa 3,4 milliard dollarlıq säwdä kreditın yañartıp birde
Pakistani authorities say that the country's economy has stabilised through ongoing reforms under a $7 billion IMF bailout. / Photo: Reuters
29 Июнь 2025

Qıtay Paqıstanğa birgän 3,4 milliard dollarlıq kreditnı yañarttı. Finans ministrlığınnan ber çığanaqqa kürä, bu miqdar soñğı çorda täêmin itelgän başqa säwdä häm küp yaqlı kreditlar belän bergä Paqıstannıñ valyuta rezervların 14 milliard dollarğa citkeräçäk.

Şul uq çığanaq Qıtaynıñ soñğı öç yılda Paqıstan Üzäk bankınıñ rezervlarında bulğan 2,1 milliard dollar külämendäge kreditnı yañartuın häm ike ay êlek Paqıstannıñ kire tülägän 1,3 milliard dollarlıq säwdä kreditın yañadan finanslawın belderde.

Çığanaqqa kürä, Yaqın Könçığıştağı kommerśiyä banklarınnan täêmin itelgän 1 milliard dollar belän küp yaqlı finanslaw yulı belän alınğan 500 million dollar da rezervlarğa östälde.

“Bu alğarış belän bergä rezervlarıbız IMF maqsatına turı kilde”, - dip äytte şul uq räsmi zat.

Qıtay kreditları bigräk tä Paqıstannıñ tübän valyuta rezervların nığıtu cähätennän bik möhim. IMF finans yılı tögällänäçäk 30nçı iyüngä xätle bu rezervlarnıñ 14 milliard dollardan kübräk buluın şart quşqan ide.

Paqıstan räsmiläre 7 milliard dollarlıq IMF qotqaru paketı qısalarında alıp barılğan reformalar näticäsendä il iqtisadınıñ totrıqlanuın belderä.

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