Ğaskärilärneñ alcawı, yasaluçı basım häm xıyallarnıñ çelpärä kilüe arqasında Netanyaxunıñ xärbi plannarı qurqınıç astında.
“New York Times” xäbärenä kürä İzrailneñ Ğazzä şähären yawlaw planına yaqınça ike yıllıq suğıştan soñ alcaw häm xıyallarnıñ çelpärämä kilüen nigeznamä kürsätep, tağın da küp ğaskärineñ wazıyfağa kilüdän baş tartuı arqasında qurqınıç yanıy.
İzrail suğış kabinetı 8 avgustta yaqınça ber million fälästinleneñ könyaqqa sörelüen, şähärneñ qamalışın häm däwam itüçe höcümnärdän soñ şähärgä kerüne üz êçenä aluçı Ğazzä şähären yawlaw planın raslağan ide.
Armiya 60 meñ östämä ğaskärine mobilizaŝiyaläwne häm tağın 20 meñ ğaskärineñ xezmät waqıtın ozınaytunı maqsat itä.
Läkin räsmi zatlar operaŝiyadä totrıqlı qatnaşunıñ azayuı arqasında niçä keşeneñ wazıyfa başqaruın belmi.
Kim digändä ike ğaskäri wazıyfadaşlarınıñ 40-50%ınıñ wazıyfağa kilmäwen belderde, yaqınça 12 ofiŝer häm ğaskäri personal citmägän berleklär turında anlattı.
Ber ğaskäri äytüençä 100 keşelek berlektä 60 keşe bar, ikençe törkemneñ yartısı ğına mobilizaŝiya çaqıruına qolaq salğan.
Gazet citkergänçä İzrailneñ xärbi şefı, general-polkovnik Eyal Zamir premyer-ministr Binyamin Netanyaxunıñ küpläp üterüne kiñäytü qararına östämä ğaskärilärneñ äzer buluı mäs’äläsendäge borçuları arqasında rizasızlıq belderde.
Başta üzixtıyarıylar qatnaşında östämä ğaskäri küläme 100%tan artıq ide.
Läkin suzılğan küpläp üterü ğailälär, karyera häm psixik sälamätlekkä zıyan kiterä.
Qayber östämä ğaskärilär suğışnıñ yünäleş yuğaltuın häm inde ğadel bulmawın äytep, wazıyfanı kire qağa başladı.
Çiktän tış pravoslav studentlarnı xärbi xezmättän azat itü mäs’äläsendä dä reakŝiyalär arta bara, östämä ğaskärilär yökne xaqsızğa üz östenä aluların xis itä.