16 сәгать элек
Kanśler Fridrix Merś beldergänçä Berlin citäkçelege qamaw astında bulğan Fälästindäge grajdanlılar kürgän qayğı-xäsrätkä tirännän borçıla.
Germaniya kanślerı comğa könne belderü yasap, İzrailneñ Ğazzädäge operaśiyalären kiñäytü planına cawap bularaq Germaniyaneñ Ğazzädä qullanıla alınaçaq xärbi kiräk-yaraq êksportın raslamayaçağın citkerde.
Merś izraille totıqlarnıñ irekkä cibärelüeneñ häm utnı tuqtatu söyläşüläreneñ Germaniyaneñ östenlekläre arasında buluın äytep, Ğazzädäge grajdanlılar kürgän qayğı-xäsrätkä tirännän borçıluın belderde.