Germaniya İzrailgä xärbi êskportnı tuqtattı
Bu xaqta Germaniya kanślerı Fridrix Merś belderde
16 сәгать элек

Kanśler Fridrix Merś beldergänçä Berlin citäkçelege qamaw astında bulğan Fälästindäge grajdanlılar kürgän qayğı-xäsrätkä tirännän borçıla.

Germaniya kanślerı comğa könne belderü yasap, İzrailneñ Ğazzädäge operaśiyalären kiñäytü planına cawap bularaq Germaniyaneñ Ğazzädä qullanıla alınaçaq xärbi kiräk-yaraq êksportın raslamayaçağın citkerde.

Merś izraille totıqlarnıñ irekkä cibärelüeneñ häm utnı tuqtatu söyläşüläreneñ Germaniyaneñ östenlekläre arasında buluın äytep, Ğazzädäge grajdanlılar kürgän qayğı-xäsrätkä tirännän borçıluın belderde.

