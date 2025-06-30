DÖNYA
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Tayvan’da döge tegermänendä köçle yanğın
Yanğın başlanğanda qorılmada xezmätkärlär bulmağan.
Tayvan’da döge tegermänendä köçle yanğın
FILE PHOTO: On Monday, a rice mill in Taiwan’s Yilan Country was engulfed in a raging fire. / AP
30 Июнь 2025

Cirle matbuğat çaraları xäbär itüençä, yanğın sünderüçelär düşämbe könne Tayvan’nıñ İlan’ ilçäsendä urnaşqan döge tegermäne ambarındağı yanğınnı sünderü öçen säğat’lär buyı köräşkän.

Cirle “TVBS” telekanalı mäğ’lümatına qarağanda, waqıyğada yaralanu oçraqları turında xäbär itelmägän.

Kükkä qara töten kütärelgän häm bu töten başqala Taybêy belän İlan’ ilçäsen totaştırğan möhim transport yulı — 5nçe nomerlı milli avtoyulda distälägän çaqrımnan kürengän.

İlan’ ilçäse Yanğın sünderü xezmätennän 5 törkem häm ike distädän artıq yanğın sünderüçe tiz räweştä waqıyğa urınına cibärelgän.

Yanğın 3.000 kvadrat metrlık ambarnı tulısınça çolğap alğan. Yalqınnar berniçä qat biyeklekkä kütärelgän häm tirä-yün’däge awıl xucalığı qorılmalarına qurqınıç tudırğan.

Yanğın başlanğanda qorılmada berkem dä bulmağan.

Yanğın sünderü idaräse yanğınnıñ säbäben açıqlaw öçen tikşerü başlatqan. Räsmi zatlar yanğınnıñ tiz taraluına êlektr citeşsezlege yäisä awıl xucalığında qullanıluçı ximikatlarnıñ döres bulmağan räweştä saqlanuı täêsir itep – itmäwen  tikşerä.

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