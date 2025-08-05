Räsmi zatlar Meksikanıñ Guanaxuato vilayäte üzägendäge ber milek êçendä 32 mäyetneñ tabıluın häm alardan yartısınıñ diyärlek şäxes tanıqlıqlarınıñ bilgelänüen citkerde.
Guanaxuato prokuraturası yasağan belderügä kürä Mexikoğa yaqınça 320 çaqrım yıraqlıqta urnaşqan Irapuato şähäreneñ La Kalera isemle rayonındağı şäxsi cirlektä yäşeren qaberlärdä mäyetlär tabılğan.
Prokurorlar medêkspertiza törkemnäreneñ 30 iyul’dän birle töbäktä buluın açıqlap, mäyetlärneñ şäxes tanıqlıqların bilgelärgä tırışuın äytte.
Mäyetlär Irapuatodağı ber uram kiçäsenä oyıştırılğan häm 12 keşeneñ ğomere özelgän qorallı höcümnän ike ay da uzmıyça tabıldı.
Guanaxuatoda soñğı yıllarda köçle “Xalisko” isemle yaña buın kartele belän cirle “Santa Roza de Lima” oyışqan cinayät’ törkeme arasındağı bäreleşlär arqasında qırıslıq waqıyğaları yış räweştä küzätelä.
Älege vilayät’tä ğıynwardan alıp iyul’ ayına qadär meñ yarımnan artıq cinayät’ terkälde.
Oyışqan cinayät’ törkemnäre qorbannarın yäşeren qaberlärgä kümä.
Meksika xökümäteneñ yuğalğan keşe sanı - yaqınça 132 meñ.