Tramp Ärmänstan häm Azärbaycan liderlarınıñ tınıçlıq urnaştıru söyläşülären uzdıraçaq.
Ber AQŞ räsmi zatı comğa könne ütäçäk söyläşüdä tınıçlıq urnaştıru öçen qısa açıqlıy alaçaqların citkerde.
Räsmi zat “Reuters” xäbär agentlığına birgän mäğlümatqa kürä AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp comğa könne Aq Yortta Ärmänstan häm Azärbaycan liderların tınıçlıq urnaştıru söyläşüläre öçen qabul itäçäk.
Räsmi zat sişämbe belderü yasap, tınıçlıq urnaştıru kileşüenä qarağan qısanıñ comğa könge cıyılışta açıqlanuınıñ mömkin buluın äytte.
“Washington Post” söyläşülär belän bäyle xäbärlärne berençe itep citkerüçe media oyışması buldı.
Ärmänstan häm Azärbaycan arasındağı mönäsäbätlär 1991 yılda Ärmänstan armiyaseneñ Azärbaycannıñ ber öleşe bularaq tanılğan Qarabaxnı häm Kälbäcärne dä kertep 7 kürşe töbäkne yawlawı belän kiyerenke xälgä kilde.
Töbäklärneñ zur öleşe 2020 yılnıñ közendä 44 kön barğan suğış waqıtında Azärbaycan tarafınnan qotqarıldı.
Azärbaycan şulay uq 2023 yılnıñ sentäbrendä töbäktäge separatist köçlärneñ birelüennän soñ Qarabaxta tulı möstäqıyl’lek urnaştırdı.
İke il liderları iyul’ ayında Abu-Dabida söyläşülär öçen küreşte.