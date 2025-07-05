AQŞnıñ Texas ştatında bulğan köçle su basu näticäsendä ülüçelär sanı kim digändä 27 keşegä citkän, şular arasında 9 bala bar, dip xäbär itte şimbä könne cirle xakimiyät wäkilläre.
“Bügenge köngä qädär bez 850 yaralanmağan keşene, 8 yaralanğan keşene evakuaśiyälädek häm 27 ülüçeneñ gäwdäsen tapşırdıq. Şularnıñ 18e – olılar, 9ı – balalar”, - dip belderde Kerr okrugı şerifı Lärry Leyta.
Su basu atnakiçen kiç belän (pänceşämbe kiçendä) başlanıp, comğa irtäsendä däwam itte. Köçle yawım-töşem Guadalupe yılğasın taşırıp, su däräcäsen 11.8 metrğa qädär kütärde. Bu 1987nçe yılda bulğan ikençe zur su basudan da artıp kitte.
Texas ştatı gubernatorı urınbasarı Dan Patrik moña qädär 20 keşeneñ äle dä tabılmawın, alarnıñ kübese Camp Mystic digän qızlar cäyge lagerınnan buluın äytte.
Patrik bu xälne “katastrofik däräcädäge su basu” dip atadı häm “yözlärçä keşe”, şul isäptän “14 boralaq häm 12 dron, êzläw häm qotqaru êşläre alıp bara”, - dip belderde.
Afät iğlanın imzalağan okrug sudyası Rob Kelli su basu näticäsendä “kiñ külämle häm citdi zıyan, yaralanu häm ülem oçraqları” buluın häm bu xälneñ qabatlanu qurqınıçı barlığın äytte.
Okrugnıñ 4nçe iyül bäyrämnäre beterelde, çönki su basu parklarğa taraldı häm yılğa buyındağı yortlardan keşelärne küçerergä mäcbür itte.
Yäşäwçelärgä üz urınnarında qalırğa häm yılğalar, çişmälär yanında bulsalar, yuğarıraq urınnarğa küçärgä kiñäş itelde.
Gailälär borçıla
“Dozens of gailä” cirle Facebook törkemnärendä, qotqaru xezmätlärennän alınğan xäbärlärgä nigezlänep, yuğalğan qızlarnıñ lager yortlarınnan häm awğan ağaçlar arasınnan tabılmawı belderelde.
“Camp Mystic” äti-änilärgä cibärgän xatında, ägär alar belän turıdan-turı êlemtägä çıqmağannar ikän, dimäk alarnıñ balaları isäplängän, dip belderde.
Lager “flash flood alley” dip atalgan urında urnaşqan, dip añlattı “Teksas Hill Country” cämğiyäteneñ xäyriyä fondı başqarma direktorı Ostin Diksın. Bu fond afätkä qarşı eşläwçe xäyriyä oyışmalarına yärdäm cıya.
“Yağım-töşem bulsa, su cirgä señmi, ul tawdan tübängä agıp töşä,” dip añlattı Diksın.
Lager citäkçeläre äytte, alarda elektr, Wi-Fi häm su yörtü sisteması yuq, häm lagerga alıp barğan yul su astında qalgan.
Yılğada urnaşqan tağın ike lager – Camp Waldemar häm Camp La Junta – Instagramda barlıq lagerçılar häm xezmätkärlär isän-saw, dip xäbär itte.
“Yağım-töşem bulsa, su cirgä señmi, ul tawdan tübängä agıp töşä”, - dip añlattı Diksın.
Lager citäkçeläre êlektr, Wi-Fi häm su yörtü sistemasınıñ bulmawın häm lagerga alıp barğan yulnıñ su astında qaluın belderde.
Yılğada urnaşqan tağın ike lager – “Camp Waldemar” häm “Camp La Junta” – “İnstagram” aşa lagerda qaluçılarnıñ häm xezmätkärlärneñ barısınıñ da isän-saw buluın xäbär itte.