Tramp citäkçelege legal migraŝiyane kimetü tırışlıqlarınıñ soñğı bocrası bularaq çit il studentları häm jurnalistlarınıñ Amerika Quşma Ştatlarında toru waqıtların çikläw plannarın açıqladı.
Moña kürä student vizası bulğannar ildä iñ kübe 4 yıl qala alaçaq. Çit il jurnalistları 240 köngä tağın 240 kön östi alaçaq.
Qıtay jurnalistlarına isä 90 kön toru röxsete bireläçäk.
“Vizanı naçarğa qullanu”
Täqdim itelgän üzgäreşkä kürä belem alunı yäisä wazıyfaların tamamlar öçen kübräk waqıtqa ixtıyacı bulğan viza iyäläre vizanı ozınaytırğa mäcbür bulaçaq.
Räsmi zatlar yaña sistemanıñ vizanı naçar niyät belän qullanuğa qarşı köräş öçen äzerlänüen belderde.
Bu qağıydä çit il studentları häm çil il xäbärçelärenä ışanuçı universitetlar häm media organnarı arasında borcu tudırdı.
Cämäğatçelekkä täqdim xaqındağı qaraşların federal “eRulemaking” portalı aradaşçılığı belän citkerü öçen 30 kön birelde.
İlneñ iminlek ministrlığı tärtipkä saludan alda añlatmalarnı küzdä kiçeräçäk.