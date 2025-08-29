DÖNYA
1 min uqıu
Tramp citäkçelege vizanı çikläw çaraların arttıra
Täqdim itelüçe qağıydägä kürä çit il studentları ildä 4 yıl tora alaçaq
Tramp citäkçelege vizanı çikläw çaraların arttıra
/ Reuters
29 Август 2025

Tramp citäkçelege legal migraŝiyane kimetü tırışlıqlarınıñ soñğı bocrası bularaq çit il studentları häm jurnalistlarınıñ Amerika Quşma Ştatlarında toru waqıtların çikläw plannarın açıqladı.

Moña kürä student vizası bulğannar ildä iñ kübe 4 yıl qala alaçaq. Çit il jurnalistları 240 köngä tağın 240 kön östi alaçaq.

Qıtay jurnalistlarına isä 90 kön toru röxsete bireläçäk.

“Vizanı naçarğa qullanu”

Täqdim itelgän üzgäreşkä kürä belem alunı yäisä wazıyfaların tamamlar öçen kübräk waqıtqa ixtıyacı bulğan viza iyäläre vizanı ozınaytırğa mäcbür bulaçaq.

Täqdim itelä

Räsmi zatlar yaña sistemanıñ vizanı naçar niyät belän qullanuğa qarşı köräş öçen äzerlänüen belderde.

Bu qağıydä çit il studentları häm çil il xäbärçelärenä ışanuçı universitetlar häm media organnarı arasında borcu tudırdı.

Cämäğatçelekkä täqdim xaqındağı qaraşların federal “eRulemaking” portalı aradaşçılığı belän citkerü öçen 30 kön birelde.

İlneñ iminlek ministrlığı tärtipkä saludan alda añlatmalarnı küzdä kiçeräçäk.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us