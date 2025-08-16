Rusiyäneñ Ryazan ölkäsendäge êşxanädä çıqqan yanğın arqasında şartlaw barlıqqa kilde. Ülüçelär bar. Qotqaru êşläre däwam itä.
Rusiyäneñ ğadättän tış xällär ministrlığı şimbä könne belderü yasap, Ryazan ölkäsendäge ber êşxanädä comğa könne barlıqqa kilgän şartlawda 11 keşeneñ ülüen, 130 keşe yaralanuın citkerde.
Ministrlık “Telegram”da yasağan belderüendä Mäskäwgä 320 çaqrım yıraqlıqtağı ölkädä qotqaru törkemnäreneñ êzläw êşlären däwam itterüen açıqladı.
Ryazan gubernatorı Pavel Malkov comğa könne waqıyğanıñ êşxanä atelyesında çıqqan yanğın arqasında barlıqqa kilüen äytte.
Ğadättän tış xällär ministrlığı: “Qızğanıç, 11 keşe ğomeren yuğalttı,” - diyep, sośial mediada cimereklär häm citdi zıyan kürgän ber bina räsemen urtaqlaştı.
Yanğınnıñ säbäbe äytelmäde, êşxanäneñ närsä citeşterüe dä açıqlanmadı.
Ukraina dronnarınıñ monnan alda Ryazandağı xärbi häm iqtisadi asqorımanı maqsat itep aluı belenä.
2021 yılda şul uq êşxanädä barlıqqa kilgän ber şartlawda 17 keşe ülde. Ryazan ölkäseneñ cirle räsmi zatları ber könlek matäm iğlan itkän ide.
Ryazan gubernatorı Pavel Malkov “Telegram”da belderü yasap: “Ölkädä bayraqlar yartılaş töşereläçäk,” - dide. Rusiyädä ülemgä kiterüçe êşxanä faciğaları siräk oçrıy torğan xäl tügel.