Brooklyn rayonındağı Crown Heights bistäsendäge “Taste of the City Lounge” isemle restoranda barlıqqa kilgän qorallı höcümdä 3 keşeneñ ğomere özelde, 8 keşe yaralandı. Räsmi zatlar berdän küp qorallı keşe oyıştırğan höcümne söyläşä.
Yäkşämbe irtänge sägätlärdä Nyu-Yorknıñ Brooklyn rayonındağı ber restoran yabılğan waqıtta berdän küp qorallı keşeneñ ut açuı näticäsendä 3 keşe ülde, 8e yaralandı.
Nyu-Yorknıñ poliśiya departamentı komissarı Djessika Tiş matbuğat oçraşuında belderü yasap, poliśiyaneñ Crown Heightstağı Franklin avenyuda urnaşqan “Taste of the City Lounge” isemle restoranğa 3.30 tiräsendä qorallı höcüm xäbärenä cawap birüen äytte.
Ğomeren yuğaltuçılarnıñ 27 häm 35 yäşlek ike ir-at häm yäşe älegä açıqlanmağan başqa ber ir-atnıñ buluı citkerelde.
-Yaralanğan 8 keşe isä yaqındağı xastaxanälärgä salındı läkin räsmi zatlar alarnıñ xäle turında mäğlümat birmäde.
“Qurqınıç waqıyğa”
Tiş äytüençä berdän küp höcümçe bulğan häm älegä totılmağan.
“Xäzerge waqıtta 27 belän 61 yäş arasında bulğan 8 ir-at häm öç xatın-qız zıyan kürde,” - dide ul.
Nyu-Yorknıñ poliśiya departamentı komissarı Djessika Tiş tübändägeçä däwam itte: “Bıyıl Nyu-Yorkta äz sanda qorallı höcüm terkälde. Bügen irtän barlıqqa kilgän waqıyğa isä, şöker, iskärmä bulıp tora häm, hiçşiksez, qurqınıç waqıyğa.”
Poliśiya höcüm belän bäyle tikşerü başlattı.