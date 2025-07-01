DÖNYA
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Kärküktäge Ğıyraq xärbi hawa bazasına raketa höcüme
Düşämbe tönendä Kärkük hawa mäydanınıñ xärbi bülegenä ike “Katyuşa “raketası kilep töşte, näticädä ike iminlek xezmätkäre yaralandı. Öçençe raketa Tön’yaq Ğıyraqtağı yortqa töşte. Höcüm öçen cawaplılıqnı älegä berkem dä üz östenä almadı.
Kärküktäge Ğıyraq xärbi hawa bazasına raketa höcüme
A view of the damaged ceiling of a house in Urube neighborhood which was damaged after 3 missiles fell on Kirkuk International Airport in Kirkuk, Iraq / AA
1 Июль 2025

Ğıyraq iminlek räsmi zatları beldergänçä, kim digändä ike “Katyuş”a raketası Tön’yaq Ğıyraqtağı Kärkük Xalıqara aêroportınıñ xärbi bülegenä kilep tigän häm ike iminlek xezmätkäre ciñelçä yaralanğan.

Räsmi zatlar öçençe raketanıñ toraq kvartalğa kilep töşüen, näticädä matdi zıyan buluın, läkin yaralanu bulmawın belderde.

Höcüm yasalğan töbäk Ğıyraq armiyäse häm federal’ poliśiya faydalana torğan xärbi qorılmalar urın alğan cir bulıp tora.

Ğıyraq räsmi xäbär agentlığı iminlek çığanağına nigezlänep birgän xäbärendä  “Ber raketa hawa bazasınıñ berençe häm ikençe yul-oçış polosaları arasındağı urınğa kilep töşte” dip xäbär itte. Älege çığanaq matbuğatqa mäğ’lümat birü çikläwläre arqasında isemen äytmäde.

Tağın ber raketa äl-Uruuba mäxälläsendäge ber yortqa kilep töşep, binağa zıyan kitergän, ämma ülem - kitem bulmağan.

Dürtençe raketanıñ şartlamawı xäbär itelde.

Kärkük Xalıqara hawa mäydanı höcümnän soñ hawa xäräkätendä citeşsezleklär häm qorılmalarda zıyan bulmawın rasladı.

Höcüm öçen cawaplılıqnı ber genä törkem dä üz östenä almadı.

Ğıyraq soñğı yıllarda töbäktäge köçlär arasında ozaq waqıt däwam itkän kiyerenkelek qısalarında êş itüçe qorallı törkemnärgä bäyle bularaq raketa häm pilotsız oçu apparatları  höcümnärenä duçar bula.

 Berniçä kön êlek kenä, İran belän İzrail arasında 12 kön däwam itkän qarşılıq tämamlanıp küp tä ütmiçä bilgesez pilotsız oçu apparatları Bagdat häm Kön’yaq Ğıyraqta urnaşqan ike Ğıyraq xärbi bazasında radar sistemaların tämek itep aldı.

Ğıyraq xökümäte soñğı höcüm dulqını belän bäyle tikşerü başlatuın belderde, ämma älegä cawaplılar turında belderü yasamadı.

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