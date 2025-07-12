Ğazzä xökümäteneñ media ofisı İzrailneñ tulı blokadasınıñ 103nçe könendä 2023 nçe yılnıñ oktyaberennän bügengä qadär Ğazzädä kim digändä 67 balanıñ açlıqtan ğomeren yuğaltuın belderde.
Ofis şimbä könne yasagan belderüendä bu sannıñ dramatik räweştä arta aluı turında kisätte. Xäzerge waqıtta 5 yäş’tän keçeräk 650 meñnän artıq balağa azıq-tölek, daru häm yağulıq citmäw säbäple kiläse atnalarda citdi häm ülemgä kiterüçe açlıq yanıy.
Belderüdä “Xäzer bombalar üterä almağan keşelärne açlıq üterä” digän süzlär urın aldı. Blokada zamança tarixnıñ iñ êkstremal’ kümäk cäza çaralarınnan bersе dip bäyälände.
Media ofisı İzrail köçläreneñ on, bäbilär rizığı, möhim azıq-tölek häm mediśina kiräk-yaraqları kertelüenä kirtä quyunı däwam itüe arqasında soñğı öç köndä genä distälägän keşeneñ hälaq buluın belderde.
Yäşäw häm ülem mäs’äläse
Belderüdä İzrailneñ maxsus räweştä massaküläm açlıq säyäsäte alıp baruı alğa sörelde.
Ofis beldergänçä, Ğazzädä yaqınça 1 million 250 meñ keşe fäläkät däräcäsendä açlıq kiçerä, xalıqnıñ 96%ı, şul isäptän 1 millionnan artıq bala, citärlek külämdä aşarğa taba almıy.
İzrailneñ sistemalı aç qaldıru kampaniyäse öçen tulısınça cawaplı buluı belderelde, anıñ xalıqara yaqlawçıları bu wäzğıyät’kä yaqlaw kürsätüläre, yäisä tawış-tınsız qaluları öçen xoquqıy häm äxlaqıy bularaq ğayeplände.
Belderüdä bolay diyelgän: “Bez kisätäbez: bu dön’yanıñ küz aldında başqarılğan kümäk ülem cäzası. Aşığıç xalıqara räweştä êşkä kereşü yäşäw häm ülem mäs’äläsenä äylände”.