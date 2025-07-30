Kamçatkada 8,8 ball zurlığında cirteträw barlıqqa kilde, şaqtıy ildä śunami kisätüe yasaldı.
Yaponiya, Êkvador, Filippin häm AQŞnıñ Gavay ştatın da kertep küp kenä il Rusiyädäge zilzilädän soñ śunami kisätün yasadı.
AQŞtağı Geologiya tikşerenü üzäge Kamçatka sulıqlarında 8,8 ball zurlığında cirteträw barlıqqa kilüen belderde.
Çärşämbe könne yasalğan belderügä kürä afätneñ êpiśentrı - 20 çaqrım tiränlektä häm Petropavlovsk-Kamçatskiyğa 119 çaqrım yıraqlıqta. Zilziläneñ say häm köçle buluı, dulqın yäisä śunami barlıqqa kiterä alaçağı äytelde.
Kamçatka gubernatorı Vladimir Solodov “Telegram” kanalda cirteträwneñ citdi häm distälägän yıllarda kürelgän zilzilälärneñ iñ köçlese buluın assızıqladı.
Töbäkneñ sälamätlek saqlaw ministrı Oleg Mel’nikov Rusiyäneñ däwlät xäbär agentlığı “Tass”ka belderü yasap, Kamçatkada berniçä keşeneñ cirteträw arqasında yaralanuın äytep: “Barlıq xastalarnıñ xäle yaxşı. Xäzergä qadär citdi cäräxät aluçı bulmadı,” – dide.
Śunami kisätüennän soñ Saxalin töbägendäge Severo-Kurilsk rayonı öçen êvakuaśiya amere birelde.
AQŞtağı Śunami kisätüe sisteması Rusiyä, Yaponiya, Alas’ka häm Gavaynıñ qayber yarlarında śunami dulqınnarınıñ bula alaçağı turında kisätte.
Gavaydağı Gonolulu ğadättän tış xällär departamentı AQŞnıñ Gavay ştatındağı qayber yar buyı töbäkläreneñ êvakuaśiyalänüe öçen çaqıru yasadı. “Êşkä kereşegez! Zur śunami dulqınnarı kötelä,” – dip äytelde.
AQŞtağı Śunami kisätüe sisteması şulay uq Êkvador öçen dä śunami kisätüe yasap, dulqınnarnıñ cirteträwdän soñ 3 metrğa kütärelä alaçağın belderde.
Filippinnıñ Seysmologiya agentlığı da śunami dulqınnarınıñ kötelüen äytep, keşelärne plyajlardan yıraq torırğa çaqırdı.