Yäkşämbe kiçen Äfğanstannıñ könçığışında bulğan 6 ball zurlığındağı cirteträwdä 250dän artıq keşe ülgän, 500 keşe yaralanğan. Bu xaqta ilneñ mäğ’lümat ministrlığı “Anadolu” agentlığına citkerde.
AQŞ geologik tikşerenülär oyışması cirteträwneñ cirle waqıt belän 19 säğat’ 17 minutta terkälüen, zilzila êpiśentrınıñ Cälälabadnıñ 27 çaqrım könçığış-tön’yaq-könçığışında häm 8 kilometr tiränlektä buluın xäbär itte.
Ministrlıq wäqalätlese “Anadolu” agentlığına beldergänçä, Kunar provinśiyäseneñ Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi häm Çapa Dara rayonnarında ülüçelär bulğan.
Räsmi zat ülüçelär häm yaralanuçılar sanınıñ älegä tögäl bulmawın, çönki küp kenä yıraq töbäklärdä cirle xalıq belän êlemtä urnaştırırğa däwam itülären häm yärdäm törkemnäreneñ yulda buluların äytte.
Ul şulay uq Sawki rayonındağı Dewa Gul häm Nur Gul rayonındağı Mazar Darağa barğan yullarnıñ cir ubılu arqasında yabıluın, qotqaru törkemnäreneñ zıyan kürgän urınnarğa barıp citüdä qıyınlıqlar kiçerüen belderde.
Cirle xalıq bu zilziläne ildä bulğan iñ köçle cirteträwlärdän berse dip atıy.
Äfğanstan waqıtlı idarä süzçese Zabixullah Mücahid zilzilädä ülem - kitemnär buluın rasladı.
Mücahid X platformasında: "Qızğanıç, kiçen bulğan zilzilä bezneñ könçığıştağı provinśiyälärebezneñ qayberlärendä yuğaltularğa häm matdi zıyanğa säbäp buldı”,– dip yazdı.
Ul cirle räsmi zatlarnıñ häm xalıqnıñ qotqaru êşlärendä qatnaşuın, üzäk häm kürşe provinśiyälärdän yärdäm törkemnäreneñ cibärelüen belderde.
Süzçe: "Ğomerlärne saqlap qalır öçen barlıq çığanaqlar qullanılaçaq", – dip östäde.
USGS mäğ’lümatına qarağanda, zur zilzilädän soñ şul uq töbäktä 5,2 ball zurlığında tağın kim digändä ike zilzilä terkälgän.