Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin, avgust ayında AQŞ ilbaşıı Donald Trump belän sammitta ireşkän "añlaşular" Ukrainağa tınıçlıq yulın açtı, dip belderde. Ul bu mäsälä turında Qıtayda regional sammitta qatnaşqan citäkçelär belän söyläşäçägen äytte.
Putin, Hindstan premyer-ministrı Narendra Modi häm Üzäk Aziyä, Yaqın Könçığış, Könyaq Aziyä häm Könçığış Aziyä citäkçeläre belän Şanxay Xezmättäşlek Oyışması forumında qatnaşa. Bu çara Tianjin şähärendä Qıtay däwlät başlığı Si Tsinpin tarafınnan oyıştırılğan.
"Bez Qıtay häm Hindstannıñ Ukraina krizisın çişügä yärdäm itü öçen kürsätkän tırışlıqların häm täqdimnären yuğarı bäyälibez," dip belderde Putin forumda.
"Alyaska ştatında küptän tügel uzğan Rusiyä–AQŞ oçraşuında ireşkän añlaşular da bu maqsatqa yärdäm itär dip ömetlänäm," dip östäde ul.
Putin, yakşämbe könne Si belän Trump belän söyläşülärneñ näticäläre häm konfliktnı çişü öçen "inde başlap cibärelgän" êşlär turında söyläşüen äytte. Ul Qıtay citäkçese häm başqa citäkçelär belän ikeyaqlı oçraşularda tağın da kübräk mäğlümat biräçägen belderde.
"Ukraina krizisın çişü ozın möddätle häm totırıqlı bulsın öçen, krizisnıñ töp säbäplären çişärgä kiräk," dip assızıqladı ul.
Konfliktnıñ ber öleşe "Könbatışnıñ Ukrainanı NATOğa kertü tırışlıqlarında yata," dip qabatladı Putin.