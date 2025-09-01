DÖNYA
1 min uqıu
Putin: Alyaska sammitında yasalğan kileşülär Ukrainada tınıçlıqqa yul aça
Rusiyä däwlät başlığı Ukraina krizisın ozın möddätle häm totrıqlı çişü yulı êzläwen äytte.
Putin: Alyaska sammitında yasalğan kileşülär Ukrainada tınıçlıqqa yul aça
Putin Alaska sammitında "anlaşmalar"ğa iрешүне Ukraina'da sulhqa юл ачуын әйтте / AP
1 Сентябрь 2025

Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin, avgust ayında AQŞ ilbaşıı Donald Trump belän sammitta ireşkän "añlaşular" Ukrainağa tınıçlıq yulın açtı, dip belderde. Ul bu mäsälä turında Qıtayda regional sammitta qatnaşqan citäkçelär belän söyläşäçägen äytte.

Putin, Hindstan premyer-ministrı Narendra Modi häm Üzäk Aziyä, Yaqın Könçığış, Könyaq Aziyä häm Könçığış Aziyä citäkçeläre belän Şanxay Xezmättäşlek Oyışması forumında qatnaşa. Bu çara Tianjin şähärendä Qıtay däwlät başlığı Si Tsinpin tarafınnan oyıştırılğan.

"Bez Qıtay häm Hindstannıñ Ukraina krizisın çişügä yärdäm itü öçen kürsätkän tırışlıqların häm täqdimnären yuğarı bäyälibez," dip belderde Putin forumda.

"Alyaska ştatında küptän tügel uzğan Rusiyä–AQŞ oçraşuında ireşkän añlaşular da bu maqsatqa yärdäm itär dip ömetlänäm," dip östäde ul.

Täqdim itelä

Putin, yakşämbe könne Si belän Trump belän söyläşülärneñ näticäläre häm konfliktnı çişü öçen "inde başlap cibärelgän" êşlär turında söyläşüen äytte. Ul Qıtay citäkçese häm başqa citäkçelär belän ikeyaqlı oçraşularda tağın da kübräk mäğlümat biräçägen belderde.

"Ukraina krizisın çişü ozın möddätle häm totırıqlı bulsın öçen, krizisnıñ töp säbäplären çişärgä kiräk," dip assızıqladı ul.

Konfliktnıñ ber öleşe "Könbatışnıñ Ukrainanı NATOğa kertü tırışlıqlarında yata," dip qabatladı Putin.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us