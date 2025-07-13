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Seul: “Pxenyan Mäskäwne bik küp artilleriya yädräläre belän täêmin itte”
Könyaq Koreya Tönyaq Koreyanıñ aldıbızdağı ike ayda Rusiyägä tağın da kübräk ğaskäri cibärüeneñ ixtimalın da alğa sörde
Seul: “Pxenyan Mäskäwne bik küp artilleriya yädräläre belän täêmin itte”
/ Reuters
13 Июль 2025

“Yonhap” xäbär agentlığınıñ yäkşämbe könne Könyaq Koreya xärbi küzläw xezmätenä tayandırğan xäbärenä kürä, Tönyaq Koreya Rusiyäneñ Ukrainadağı suğışına bulışlıq itü maqsatınnan çığıp 12 millionınnan kübräk 152 mmlek artilleriya yädrälären cibärgän.

Saqlanu ministrlığına bäyle Xärbi küzläw departamentı tarafınnan töp oppoziśiyäçel partiyädän ber xalıq ışanıçlısına täqdim itelgän xisapta Tönyaq Koreyanıñ 28 meñ konteyner belän qoral häm xärbi kiräk-yaraqlarnı cibärüe isäplänelä.

Xärbi küzläw xezmäte xisabında: “Bu miqdar 152 mmlek ber yädrä belän isäplängän oçraqta cibärelgän xärbi kiräk-yaraqlar sanınıñ 12 millionnan kübräk buluı küzdä totıla”, - dip äytelde.

İyün ayınıñ axırında Könyaq Koreya küzläw oyışması Tönyaq Koreyanıñ aldıbızdağı ike ay êçendä Rusiyägä tağın da kübräk ğaskäri cibärüeneñ mömkin buluın alğa sörgän ide.

2024nçe yılnıñ iyün ayında Pxenyanda Tönyaq Koreya liderı Kim Çen In belän Rusiyä İlbaşı Vladimir Putin arasında imzalanğan strategik urtaqlıq kileşüennän soñ Tönyaq Koreya, meñlägän ğaskäriyen Ukraina çigendäge Kursk töbägenä cibärep, Rusiyäneñ suğış häm yañadan tözekländerü tırışularına yärdäm kürsätkän ide.

Könyaq Koreya küzläw xezmäte aprel ayında bastırğan başqa ber bäyäläwendä Rusiyä belän bergä suğışuçı Tönyaq Koreya xärbi köçläreneñ yaqınça 4 meñ 700 yuğaltu kiçerüen, bolarnıñ 600eneñ häläq buluın citkergän ide.

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