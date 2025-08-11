Hindstan poliśiyäse üzlären poliśiyä xezmätkäre itep tanıtqan häm “kriminal tikşerü bülege” dip arendağa alğan ofis yulı belän “salım” cıyğan 6 keşene qulğa alğan.
Poliśiyä yäkşämbe könne tönge säğätlärdä “poliśiyägä oxşaş töslär häm logotiplar” belän bizälgän häm "Xalıqara kriminal poliśiyä oyışması İNTERPOL" iseme belän êşçänlek alıp barğan bu ofisnıñ Yaña Dählineñ iyärçen qalası Noidada urnaşuın belderde.
Qulğa alınuçılar monnan tış "İNTERPOL häm başqa xalıqara kriminal berämleklär belän bäyläneşle” buluların alğa sörüdä dä gäyeplänä.
Poliśiyä "Gäyeplänüçelär üzlären däwlät xezmätkäre dip tanıttı”, - dide.
Poliśiyä waqiğa belän bäyle bularaq küp sanda kesä telefonın, çek däftären, möhirne häm tanıqlıqnı qulğa töşerde.
Bu qulğa alular Yaña Dähli tirä-yağında arendağa alınğan ber yorttan yalğan ilçelek êşlätüdä häm çit ildä êş tabu wäğdäse belän êş êzläwçelärneñ aqçasın aldalap urlawda gäyeplänep ber keşeneñ qulğa alınuınnan barı tik berniçä atnadan soñ buldı.
Cinayätçe qanunsız "Könbatış Arktika ilçelegen” êşlätüdä häm üzen "Könbatış Arktika, Saborga, Poulvia, Lodonia" kebek xıyalıy millätlärneñ ilçese itep tanıtuda gäyeplänä.