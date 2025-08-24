Soñğı ike köndä Yämänneñ törle vilayätlärendä kürelgän köçle yawım-töşem kiterep çığarğan kinät su basularda aralarında balalar da bulğan kim digändä 8 keşe yaqtı dönyadan kitte.
Xusi citäkçelegendäge “26 September” säxifäseneñ xärbi bulmağan saqlanu çığanaqlarına tayandırğan xäbärenä kürä tönyaq-könbatıştağı Xaccägä bäyle Kuaydinah töbägendäge äl-Hadra awılında ber öyneñ işelüe näticäsendä 3 bala ülgän, äti-änise isä yaralanğan.
Şulay uq Xusi citäkçelegendäge êçke êşlär ministrlığına bäyle İminlek media üzäge şimbä kiçen belderü yasap, Xaccäneñ Abs rayonında yortsız qalğan keşelärneñ distälägän çatırı häm sıyınu urınnarınıñ su belän ağıp kitüen citkerde.
Könyaq-könçığıştağı neft ölkäse bulğan Şäbvädä isä cirle xalıq comğa tönendä Usaylan rayonında ber äti keşe häm ulınıñ suda batuın açıqladı.
Xalıqqa yılğalar häm böyälärdän yıraq torırğa quştılar.
Bu ülemnär Şäbvä häm kürşe Hadramut vilayätlärendä ike bala häm ber yegetneñ batıp ülüennän soñ kürelde. Şulay itep ike vilayättäge batıp ülü oçraqları belän ülüçelär sanı 48 sägät êçendä 5kä citte.
Sişämbe könne Yämänneñ könyağındağı Adän şähärendä köçle yawım-töşemnär su basu fäläkätenä kiterde, şaqtıy keşe yaralandı häm möhim däräcädä matdi zıyan salındı.
Şaqtıy vilayättä räsmi zatlar däwam itüçe köçle yawım-töşem häm artqan kinät su basu riskları mäs’äläsendä kisätülär yasap, xalıqnı yılğalar häm böyälärdän yıraq bulırğa çaqırdı.
Xalıqara cämäğatçelek tanığan xökümät köçläre belän xusilär arasında 10 yıldan artıq baruçı bäreleşlär arqasında citdi räweştä kürgän Yämänneñ zäğıyf asqorıması säbäple su basu afätläreneñ täêsire tağın da zur.
Xalıq töp xezmätlärneñ citärsez buluınnan şiqayätçe.