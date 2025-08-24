DÖNYA
1 min uqıu
Yämändä su basu “can alğan”
Räsmi zatlar köçle yawım-töşemnärneñ  däwam itäçägen äytep, watandaşlarnı yılğalar häm böyälärdän yıraq torırğa çaqırdı
Yämändä su basu “can alğan”
/ AFP
24 Август 2025

Soñğı ike köndä Yämänneñ törle vilayätlärendä kürelgän köçle yawım-töşem kiterep çığarğan kinät su basularda aralarında balalar da bulğan kim digändä 8 keşe yaqtı dönyadan kitte.

Xusi citäkçelegendäge “26 September” säxifäseneñ xärbi bulmağan saqlanu çığanaqlarına tayandırğan xäbärenä kürä tönyaq-könbatıştağı Xaccägä bäyle Kuaydinah töbägendäge äl-Hadra awılında ber öyneñ işelüe näticäsendä 3 bala ülgän, äti-änise isä yaralanğan.

Şulay uq Xusi citäkçelegendäge êçke êşlär ministrlığına bäyle İminlek media üzäge şimbä kiçen belderü yasap, Xaccäneñ Abs rayonında yortsız qalğan keşelärneñ distälägän çatırı häm sıyınu urınnarınıñ su belän ağıp kitüen citkerde.

Könyaq-könçığıştağı neft ölkäse bulğan Şäbvädä isä cirle xalıq comğa tönendä Usaylan rayonında ber äti keşe häm ulınıñ suda batuın açıqladı.

Xalıqqa yılğalar häm böyälärdän yıraq torırğa quştılar.

Täqdim itelä

Bu ülemnär Şäbvä häm kürşe Hadramut vilayätlärendä ike bala häm ber yegetneñ batıp ülüennän soñ kürelde. Şulay itep ike vilayättäge batıp ülü oçraqları belän ülüçelär sanı 48 sägät êçendä 5kä citte.

Sişämbe könne Yämänneñ könyağındağı Adän şähärendä köçle yawım-töşemnär su basu fäläkätenä kiterde, şaqtıy keşe yaralandı häm möhim däräcädä matdi zıyan salındı.

Şaqtıy vilayättä räsmi zatlar däwam itüçe köçle yawım-töşem häm artqan kinät su basu riskları mäs’äläsendä kisätülär yasap, xalıqnı yılğalar häm böyälärdän yıraq bulırğa çaqırdı.

Xalıqara cämäğatçelek tanığan xökümät köçläre belän xusilär arasında 10 yıldan artıq baruçı bäreleşlär arqasında citdi räweştä kürgän Yämänneñ zäğıyf asqorıması säbäple su basu afätläreneñ täêsire tağın da zur.

Xalıq töp xezmätlärneñ citärsez buluınnan şiqayätçe.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us