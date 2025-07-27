Tayland tışqı êşlär ministrlığınnan yasalğan belderügä kürä, Başministr wäkile Phumtam Weçayaçay belän AQŞ İlbaşı Donald Tramp arasında ütkärelgän telefon söyläşüennän soñ Kambodja belän utnı tuqtatu mäs’äläsendä “prinśipta” kileşelüen iğlan itte.
Phumtam, Trampqa bu atna başında barlıqqa kilgän bäreleşlär belän bäyle borçıluları öçen räxmät äytep, Taylandnıñ utnı tuqtatunı xuplawın, fäqät Kambodjadan “êçkersez niyät” kötüen belderde.
Başministr wäkile Tramptan Taylandnıñ Kambodjağa utnı tuqtatu mexanizmnarın häm soñğı tınıçlıq çişeleşen söyläşü öçen aşığıç söyläşülär taläben citkerüen teläde.
Tayland "ikeyaqlı dialognıñ tiz arada başlatıluın” teli.
Soñınnan Kambodja Başministrı Xun Manet bäreleşlärne beterü öçen utnı tuqtatu söyläşüen qänäğätlelek belän qarşılawın belderde.
Xun Manet Tışqı êşlär ministrınıñ, AQŞ Däwlät särqätibe Marko Rubio belän söyläşep, Tayland belän koordinaśiyäne täêmin itäçägen äytte, fäqät Bangkoknı kileşüne bozmaw mäs’äläsendä kisätte.
Kambodja räsmilärenä kürä, çik buyındağı Pursat vilayätendä başlanğan ike kürşe arasındağı bäreleşlär biş ğaskäri belän bergä 13 kambodjalınıñ ülemenä häm distälägän keşeneñ yaralanuına säbäp buldı.
Tramp öç kön däwam itkän häm ülemnärgä kitergän qorallı bäreleşlärdän soñ Kambodja häm Taylandnıñ utnı tuqtatu söyläşülärenä tiz arada başlawnı qabul itüen belderde.
Tramp Şotlandiyädä bulğan çaqta ike ilneñ liderları belän söyläşkännän soñ “Truth Social” aşa urtaqlaşqan yazmasında: "Här ike taraf ta tiz arada utnı tuqtatu häm tınıçlıq êzlänüendä. Xäzer ük oçraşunı häm tiz utnı tuqtatu häm soñınnan tınıçlıq östendä êşläwne qabul ittelär”, - dip äytte.
“Faciğäle häm kiräksez”
Här ike taraf ta utnı tuqtatuğa açıq buluın beldersä dä ber-berlären utnı tuqtatu tırışularına zıyan kiterüdä gäyepläde.
Kambodja saqlanu ministrlığı atnakiçennän (pänceşämbe könennän) birle däwam itkän bäreleşlärdä tınıç xalıqtan sigez keşe häm biş ğaskäri belän bergä 13 keşeneñ ülüen, 71 keşeneñ isä yaralanuın belderde.
Tayland räsmiläre üz yağında tınıç xalıqtan 13 keşeneñ häm 7 ğaskärineñ häläq buluın citkerep, här ike ildäge ülemnärneñ 2008-2011nçe yıllar aralığındağı soñğı zur bäreleş çorınnan tağın da kübräk buluın iskärtep uzdı.
BMO Ğomum särqätibe Antoniu Guterreş qorallı bäreleşlärdän bik nıq borçıluın häm här ike tarafnı “xäzer ük utnı tuqtatırğa” häm daimi çişeleş tabu öçen söyläşülär ütkärergä çaqırdı.
BMO Ğomum särqätip urınbasası süzçese Farxan Xaq: "Ğomum särqätip faciğäle häm kiräksez can yuğaltularnı, tınıç xalıqnıñ yaralanuın häm här ike yaqta da yortlarğa häm asqormağa zıyan kiterelüen gäyepli”, - dip äytte.