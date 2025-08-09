DÖNYA
2 min uqıu
Tramp Alyaskada Putin belän küreşäçäk
Bu xaqta AQŞ ilbaşı Donald Tramp citkerde
Tramp Alyaskada Putin belän küreşäçäk
/ TRT Balkan
12 сәгать элек

AQŞ liderı 15 avgust comğa könne Alyaskada Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin belän küreşep söyläşäçägen belderde. Tramp Mäskäw belän Kiyev citäkçelekläre arasında ixtimallı tınıçlıq urnaştıru kileşüeneñ cir belän almaşunı üz êçenä ala alaçağın äytte. 

Tramp comğa könne “Truth Social” platformasında belderü yasap: “AQŞ ilbaşı bularaq minem belän Rusiyä liderı Putin arasında küptännän kötelgän söyläşü  15 avgust könne Alyaska ştatında çınğa aşaçaq,” - dide. 

Donald Tramp ğıynwar ayında Aq Yortka kire qaytqannan soñ äle Putin belän küreşep söyläşmäde. 

Monnan alda Azärbaycan häm Ärmänstan liderları belän Aq Yortta oyıştırılğan öç yaqlı oçraşuda Tramp Rusiyä häm Ukrainanıñ tınıçlıq urnaştıru kileşüe qısalarında cir belän almaşaçağın äytkän ide.  

“İke tarafnıñ da faydasına bulaçaq räweştä qayber cir belän almaşular kötelä. Maqsatta qayber cirlärne kire alu, almaşu bar,” - dide ul. 

Ukraina liderı Volodimir Zelenskiy comğa könne belderü yasap, Kiyev citäkçelege häm berlektäşläreneñ Rusiyägä citärle basım yasalğan oçraqta kim digändä ber utnı tuqtatu kileşüeneñ mömkin bula alaçağı mäs’äläsendä urtaq añlayışları buluın citkerde. 

Täqdim itelä

Xalqına möräcäğat itkän Zelenskiy törle illärneñ liderları belän 12dän artıq söyläşü ütkärüen häm törkemeneñ AQŞ belän däwamlı êlemtädä buluın äytte.  

Zelenskiy Ukraina häm berlektäş däwlätlärneñ milli iminlek kiñäşçeläreneñ comğa könne söyläşü ütkäräçägen dä belderde. 

“Bloomberg News” comğa könge xäbärendä AQŞ belän Rusiyäneñ suğış waqıtında Rusiyä qulğa töşergän cirlär östendä Rusiyäneñ kontrolen däwamlı qılaçaq utnı tuqtatu kileşüen tözüne maqsat itüen açıqladı.  

AQŞnıñ bu kileşü öçen Ukraina häm Awrupalı berlektäşlärdän xuplaw kürergä tırışuı läkin kileşüneñ älegä tögäl bulmawı assızıqlandı. 

Putin Ukrainanıñ Donbassnı häm 2014 yılda Mäskäw citäkçelege yawlağan Qırımnı Rusiyägä birüen taläp itä. 

