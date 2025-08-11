11 Август 2025
Kim digändä tağın 448 keşe xastaxanäga salındı.
Bangladeşta çerkidän yoğuçı denge bizgäge arqasında bıyıl ülüçelär sanı 101 buldı. Sälamätlek saqlaw ofisı beldergänçä soñğı täwlektä tağın da 3 ülem terkälde.
Ğomum sälamätlek saqlaw xezmätläre mödirlege yäkşämbe könne yasağan belderüdä ike keşeneñ başqala Dakkanıñ könyağında, ber keşeneñ isä könyaq-könçığışında bizgäktän awırıp ülüen citkerde.
22 meñ 708 awıru xastaxanädän çıqtı, tuplam awırularnıñ 39,3%ınıñ xatın-qız buluı belderelde.
Soñğı täwlektä iñ küp awıru Barisal rayonındağı xastaxanälärgä qabul itelde. Bu rayonda 95 xasta däwalana başladı.
2023 yılda Bangladeşta räsmi sannarğa kürä denge bizgäge arqasında rekord däräcädä 1705 ülem häm barlığı 321 meñ 179 awıru oçrağı kürelgän ide.