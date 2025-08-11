DÖNYA
1 min uqıu
Bangladeşta denge bizgägennän ülüçelär arta
İldä bıyıl tuplam awıru oçrağı 24 meñ 183kä citte
Bangladeşta denge bizgägennän ülüçelär arta
/ AA
11 Август 2025

Kim digändä tağın 448 keşe xastaxanäga salındı.

Bangladeşta çerkidän yoğuçı denge bizgäge arqasında bıyıl ülüçelär sanı 101 buldı. Sälamätlek saqlaw ofisı beldergänçä soñğı täwlektä tağın da 3 ülem terkälde.

Ğomum sälamätlek saqlaw xezmätläre mödirlege yäkşämbe könne yasağan belderüdä ike keşeneñ başqala Dakkanıñ könyağında, ber keşeneñ isä könyaq-könçığışında bizgäktän awırıp ülüen citkerde.

Täqdim itelä

22 meñ 708 awıru xastaxanädän çıqtı, tuplam awırularnıñ 39,3%ınıñ xatın-qız buluı belderelde.

Soñğı täwlektä iñ küp awıru Barisal rayonındağı xastaxanälärgä qabul itelde. Bu rayonda 95 xasta däwalana başladı.

2023 yılda Bangladeşta räsmi sannarğa kürä denge bizgäge arqasında rekord däräcädä 1705 ülem häm barlığı 321 meñ 179 awıru oçrağı kürelgän ide.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us