İke yapon boksçı baş miye travmasınnan yaqtı dönyadan kitte
Şigetoşi Kotari häm Xiromasa Urakava 2 avgustta Tokioda uzğan turnir qısalarında ringka çıqqan ide
11 Август 2025

Tokiodağı boks turnirında ike yapon boksçı baş miye travmasınnan yaqtı dönyadan kitte.

28 yäşlek sportçı Şigetoşi Kotari häm Xiromasa Urakava 2 avgustta Tokiodağı “Korakuen Hall”da uzğan turnir qısalarında ringka çıqqan ide.

12 raundtan soñ yapon köndäşe Yamato Xata belän bärabärgä qalğan Şigetoşi Kotari ozaqlamıy anın yuğalta häm 8 avgustta xastaxanädä ğomeren yuğalta.

Turnir räsmi zatları mäs’älä belän bäyle belderü yasap: “Çıqqan gematomadan soñ Tokiodağı ber xastaxanädä operaśiya yasaldı”, – dide.

Täqdim itelä

Şul uq turnirda qatnaşqan başqa boksçı Xiromasa Urakava isä Yoji Saitoğa qarşı 8nçe häm soñğı raundka çıqtı läkin matçnı däwam itterä almadı. Urakava matç waqıtında yaralanuı säbäple 9 avgust könne yaqtı dönyadan kitte.

Bötendönya boks federaśiyase bu ikençe ülemnän soñ sośial mediada belderü yasap bolay dide: “Bu yöräk ärnetüçe xäbärne şul uq turnirda cäräxätlängän Şigetoşi Kotari ğomeren yuğaltqannan berniçä könnän soñ aldıq. Ğailäläre, dusları häm Yaponiyaneñ boks cämğıyäteneñ qayğısın urtaqlaşabız”.

Yaponiyaneñ boks komissiyase ğomum särqätibe Tsuyoşi Yasukoçi sportçılar xastaxanägä salınğannan soñ cirle mediağa yasağan belderüendä: “Yaponiyada berençe tapqır ber ük çarada alğan yaralardan ike boksçınıñ baş miye operaśiyase kiçerüe farazlana”, – dide.”

