Ukraina Rusiyädäge xärbi häm industriyä qorılmalarına tönlä dronnar belän höcüm itte
Rusiyä hawa saqlanu sistemalarınıñ tönlä Ukrainanıñ 121 keşesez hawa apparatın bärep töşerüen, bolardan sigezeneñ Sarıtaw östendä yuqqa çığarıluın beldergän bulsa, niçä dronnıñ tämekkä barıp citüe turında isä mäğlümat birmäde
Här ike taraf ta üzara höcümnärdä tınıç xalıqnı nişan itep aluların kire qağa / AA
10 Август 2025

Sarıtaw gubernatorı Roman Busargin yäkşämbe könne yasağan belderüendä Ukrainanıñ könyaq Rusiyädäge Sarıtaw (Saratov) ölkäsenä oyıştırğan dron höcümendä ber keşeneñ häläq buluın, berniçä fatir belän ber sänäğät qorılmasınıñ zıyan kürüen äytte.

Busargin bärep töşerelgän dron cimerekläreneñ öç fatirğa zarar birüe arqasında rayonda yäşäwçelärneñ êvakuaśiyälänelüen belderde. “Qayberäwlär cäräxätlände, alarğa urında mediśina yärdäme kürsätelde, ber keşe xastaxanägä ozatıldı. Qızğanıç, ber keşeneñ ğomere özelde”, - dip äytüçe gubernator zıyan kürgän sänäğät qorılmasınıñ töre turında mäğlümat birmäde.

Sośial mediada urtaqlaşılğan videolarda sänäğät töbäge kebek kürengän mäydannan tığız qara tötenneñ kütärelüe kürende. “Reuters” videolardan berseneñ urının töbäkneñ faylları häm iyärçen sürätläre belän turı kiterep rasladı. Läkin videonıñ qayçan töşerelüe tögäl bilgelänmäde.

“RBK-Ukraina” kebek çığanaqlar belän bergä Ukraina mediası Sarıtaw ölkäseneñ idari üzäge bulğan Sarıtaw şähärendäge neft êşkärtü qorılmasınıñ keşesez hawa apparatı höcümennän soñ yana başlawın belderde.

Sarıtawda oçışlar tuqtatıldı

“Reuters”qa mäğlümat birüçe tarmaq çığanaqlarına kürä, “Rosneft”neñ Sarıtawdağı êşkärtü qorılması ağımdağı yıl başında Ukraina dronnarınıñ höcümennän soñ qurqınıçsızlıq säbäbe belän êşçänlegen tuqtatırğa mäcbür bulğan ide.

Rusiyäneñ iminlek berämlekläre häm xoquq saqlaw organnarınnan yış mäğlümat urtaqlaşqan “SHOT” Telegram kanalı İdel yılğası belän ayırılğan Sarıtaw häm Êngels şähärlärendä yaqınça sigez şartlawnıñ işetelüen citkerde.

Rusiyäneñ “Rosaviatsiya” grajdan aviaśiyä oyışması yäkşämbe irtäsendä hawa qurqınıçsızlığı maqsatınnan çığıp Sarıtawğa kilüçe häm kitüçe oçışlarnıñ yaqınça ike säğätkä tuqtatıluın belderde.

Här ike taraf ta 2022nçe yılnıñ fevral ayında başlanğan suğışta üzara höcümnärdä tınıç xalıqnı nişan itep aluların kire qağa. Kiev Rusiyä êçendäge höcümnäreneñ Mäskäwneñ suğış tırışlığı cähätennän kritik ähämiyätkä iyä ênergetika qorılmaların häm xärbi asqormanı yuq itügä yünälgän buluın häm bolarnıñ Rusiyäneñ däwam itüçe höcümnärenä cawap itep yasaluın raslıy.

