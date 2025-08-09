Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy şimbä könne belderü yasap, Ukrainasız qabul itelgän qararlarnıñ tınılıq alıp kilmäyäçägen äytte häm, Rusiyägä cir birüne qatğıy räweştä kire qaqtı.
“Ukrainnar cirlären yawlap aluçığa birmäyäçäk,” - digän Zelenskiy AQŞ ilbaşı Donald Tramp belän Vladimir Putin kiläse atnada Alyaskada Ukrainada tınıçlıq urnaştırunı söyläşü öçen küreşergä äzerlängändä belderü yasadı.
“Bezgä qarşı qabul itelgän, Ukrainasız qabul itelgän här qarar tınıçlıqqa qarşı qabul itelgän qarar bulıp tora. Bernindi näticä birmäs. Suğış bez bulmıyça, Ukraina bulmıya azağına yaqınlaşmas,” - dide ul.
Zelenskiy Ukrainanıñ tınıçlıq urnaştıra alaçaq çın qararlarğa äzer buluın läkin monıñ namuslı tınıçlıq buluı zarurlığın äytte, centekle mäğlümat birmäde.
Uñışsız söyläşülär
Rusiyä 2022 yılnıñ fevralendä Ukrainağa qarşı xärbi xäräkät başlatqannan birle 10 meñlägän keşe yaqtı dönyadan kitte, millionnarça keşe yortsız qaldı.
Bıyıl Rusiyä häm Ukraina arasında uzğan öç söyläşü turı näticäsez buldı.
Putin belän uzaçaq oçraşunı comğa könne açıqlağan Tramp ike tarafnıñ da faydasına bulaçaq räweştä qayber cir belän almaşularnıñ çınğa aşaçağın äytte.
Tramp häm Putin soñğı tapqır 2019 yılda Yaponiyadäge ber G20 sammitında küreşkän ide. Ğıynwardan bügengä qadär berniçä tapqır telefonnan söyläştelär.