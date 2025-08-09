DÖNYA
1 min uqıu
Zelenskiy AQŞ-Rusiyä oçraşuınnan alda kisätü yasadı
15 avgustta Alyaskada AQŞ häm Rusiyä liderları oçraşuı kötelä
Zelenskiy AQŞ-Rusiyä oçraşuınnan alda kisätü yasadı
/ Reuters
8 сәгать элек

Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy şimbä könne belderü yasap, Ukrainasız qabul itelgän qararlarnıñ tınılıq alıp kilmäyäçägen äytte häm, Rusiyägä cir birüne qatğıy räweştä kire qaqtı. 

“Ukrainnar cirlären yawlap aluçığa birmäyäçäk,” - digän Zelenskiy AQŞ ilbaşı Donald Tramp belän Vladimir Putin kiläse atnada Alyaskada Ukrainada tınıçlıq urnaştırunı söyläşü öçen küreşergä äzerlängändä belderü yasadı.  

“Bezgä qarşı qabul itelgän, Ukrainasız qabul itelgän här qarar tınıçlıqqa qarşı qabul itelgän qarar bulıp tora. Bernindi näticä birmäs. Suğış bez bulmıyça, Ukraina bulmıya azağına yaqınlaşmas,” - dide ul. 

Zelenskiy Ukrainanıñ tınıçlıq urnaştıra alaçaq çın qararlarğa äzer buluın läkin monıñ namuslı tınıçlıq buluı zarurlığın äytte, centekle mäğlümat birmäde. 

Uñışsız söyläşülär 

Täqdim itelä

Rusiyä 2022 yılnıñ fevralendä Ukrainağa qarşı xärbi xäräkät başlatqannan birle 10 meñlägän keşe yaqtı dönyadan kitte, millionnarça keşe yortsız qaldı.  

Bıyıl Rusiyä häm Ukraina arasında uzğan öç söyläşü turı näticäsez buldı. 

Putin belän uzaçaq oçraşunı comğa könne açıqlağan Tramp ike tarafnıñ da faydasına bulaçaq räweştä qayber cir belän almaşularnıñ çınğa aşaçağın äytte. 

Tramp häm Putin soñğı tapqır 2019 yılda Yaponiyadäge ber G20 sammitında küreşkän ide. Ğıynwardan bügengä qadär berniçä tapqır telefonnan söyläştelär. 

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us