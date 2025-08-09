DÖNYA
1 min uqıu
Atlantada qorallı höcüm bulğan
Êmori universitetında qorallı höcümçe täsirsez xälgä kiterelde
Atlantada qorallı höcüm bulğan
/ AP
14 сәгать элек

Êmori universitetı Djordjiya ştatındağı kampusında barlıqqa kilgän qorallı höcümnän soñ ğadättän tış xäl iğlan itte. Şahitlar şaqtıy qoral tawışı işetülären citkerde, poliśiya höcümçeneñ täsirsez xälgä kiterelüen açıqladı. 

Räsmi zatlarğa kürä Atlantadağı Êmori universitetı kampusında barlıqqa kilgän qorallı höcümdä şöbhäle keşe täsirsez xälgä kiterelde, ber iminlek xezmätkäre isä yaralandı. 

Waqıyğa AQŞtağı Xastalıqlarnı profilaktikalaw häm kontroldä totu üzäklärenä yaqın urında comğa könne barlıqqa kilde. Federal oyışma xezmätkärläre pulyalarnıñ berniçä üzäk bina täräzälärenä tiyüen belderde. 

Êmori universitetı X platformasında härkemneñ üz urınında qalu boyırığınıñ beterelüen läkin töbäktän yıraq toru zarurlığın citkerde. 

Täqdim itelä

Djordjiya ştatı başprokurorı Kris Kar: “Êmori universitetınnan kilüçe xäbärlär qurquğa saldı, kampus êçendägelärneñ iminlege öçen doğa uqıybız,” - dide. 

Kampuska yaqın urnaşqan ber kibet xezmätkärläre işeklären bikläp yäşerengän. “General Muir” isemle kibet mödire Brendi Giraldo xezmätkärlärneñ ber törkem qoral tawışı işetülären äytte. 

“Tawışlar ber-ber artlı şartlağan feyerverklar kebek buldı,” - dide.  

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us