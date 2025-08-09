Êmori universitetı Djordjiya ştatındağı kampusında barlıqqa kilgän qorallı höcümnän soñ ğadättän tış xäl iğlan itte. Şahitlar şaqtıy qoral tawışı işetülären citkerde, poliśiya höcümçeneñ täsirsez xälgä kiterelüen açıqladı.
Räsmi zatlarğa kürä Atlantadağı Êmori universitetı kampusında barlıqqa kilgän qorallı höcümdä şöbhäle keşe täsirsez xälgä kiterelde, ber iminlek xezmätkäre isä yaralandı.
Waqıyğa AQŞtağı Xastalıqlarnı profilaktikalaw häm kontroldä totu üzäklärenä yaqın urında comğa könne barlıqqa kilde. Federal oyışma xezmätkärläre pulyalarnıñ berniçä üzäk bina täräzälärenä tiyüen belderde.
Êmori universitetı X platformasında härkemneñ üz urınında qalu boyırığınıñ beterelüen läkin töbäktän yıraq toru zarurlığın citkerde.
Djordjiya ştatı başprokurorı Kris Kar: “Êmori universitetınnan kilüçe xäbärlär qurquğa saldı, kampus êçendägelärneñ iminlege öçen doğa uqıybız,” - dide.
Kampuska yaqın urnaşqan ber kibet xezmätkärläre işeklären bikläp yäşerengän. “General Muir” isemle kibet mödire Brendi Giraldo xezmätkärlärneñ ber törkem qoral tawışı işetülären äytte.
“Tawışlar ber-ber artlı şartlağan feyerverklar kebek buldı,” - dide.