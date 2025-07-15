DÖNYA
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Sergey Lavrov Qıtay däwlät başlığı belän küreşte
İke taraf ike yaqlı mäs’älälärne quzğattı
Sergey Lavrov Qıtay däwlät başlığı belän küreşte
China / Reuters
15 Июль 2025

Rusiyä tışqı êşlär ministrlığı süzçese tarafınnan sişämbe könne yasalğan belderügä kürä Sergey Lavrovnıñ Qıtay ilbaşı Śzin’pin belän küreşep söyläşüe belderelde.

Lavrov Şanxay xezmättäşlek oyışması tışqı êşlär ministrları cıyılışında qatnaşır öçen Qıtayğa kitte.

Rusiyä tışqı êşlär ministrlığınıñ internet säxifäsendä urın alğan belderüdä bolay diyelä: “Ministr Lavrov Qıtay liderına Rusiyä Federaśiyase ilbaşı Vladimir Putinnıñ dustanä sälamnären häm yaxşı teläklären citkerde. Taraflar ike yaqlı säyäsi êlemtälärgä qarağan törle mäs’älälärne qaradı. Bolar arasında Rusiyä ilbaşı Qıtayğa ozaqlamıy yasayaçaq säfärneñ äzerlekläre dä bar ide.”

Rusiyä ilbaşı Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşu, Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pin belän küreşep söyläşü häm İkençe bötendön’ya suğışında Yaponiyane ciñüneñ yıllığı uñayınnan 3 sentäbr’ könne oyıştırılaçaq tantanada qatnaşu öçen Qıtayğa baraçaq.

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