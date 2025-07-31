Singapur Fälästin däwläten tanırğa “prinśipta äzer” buluın belderde, il wäkilenä kürä, bu adım barı tik tınıçlıq barışın häm ike däwlätle çişeleş perspektivasın nığıtqan oçraqta mäğnäle bulaçaq.

Singapur Tışqı êşlär ministrlığınıñ Aziyä Tın okeanı kiñäşçe urınbasarı Kevin Cheok bu belderüne sişämbe könne New-Yorkta oyıştırılğan BMO Fälästin temalı yuğarı däräcäle konferenśiyädä yasadı.

Singapur wäkile Kevin Cheok: “Singapur Berläşkän Millätlär Oyışması İminlek Şurasınıñ bäyläneşle qararları belän ahäñle räweştä, söyläşelgän ike däwlätle çişeleş nigezendä fälästinlelärneñ üz illärenä iyä bulu xoquqın êzleksez räweştä yaqlap kilde. Bu ozaq waqıttan birle däwam itüçe tartqalaşuğa kiñqolaçlı, ğadel, daimi çişeleş kiteräçäk berdänber tormışqa aşırıla alınğan yulnıñ da şuşı buluına ışanabız. Bez bu qısada Fälästin däwläten tanırğa prinśipta äzer”, - dip äytte.

Monnan tış daimi utnı tuqtatu urnaştırılğannan soñ Singapurnıñ Ğazzäneñ yañadan tözekländerelüenä öleş kertergä teläwen bilgeläp uzdı.

Cheok: “Aşığıç ixtıyac toyılğan humanitar yärdämnärneñ citkerelüenä qarağan böten çikläwlärneñ xäzer ük beterelüe öçen İzrail xökümätenä çaqıru yasıym. Alğa qarap, Ğazzädän kilgän xastalarnıñ däwalanuına öleş kertü maqsatınnan çığıp töbäkkä sälamätlek saqlaw törkemen cibärüne bäyälibez. Ozaq möddättä isä daimi utnı tuqtatu kileşüenä ireşelgän oçraqta Ğazzänen yañadan tözekländerelüe barışına öleş kertergä äzer bez”, - dip äytte.

Monnan tış izraillelär belän fälästinlelärne söyläşülär östälenä kire qaytırğa çaqırdı.

Ber-ber artlı yasalğan belderülär

Bu süzlär Franśiyä İlbaşı Êmmanuêl Makron, Angliyäneñ “Êşçe” partiyası liderı Keir Starmer häm Kanadanıñ Üzäk bank êlekke başlığı Mark Karnineñ illäreneñ sentyabr ayında Fälästinne tanıyaçaqların belderüennän soñ äytelde.

Uzğan atnada Makron Parijnıñ BMO Ğomum şurasında (General assambleyasında) sentyabr ayında Fälästinne tanıyaçağın, fäqät moña bärabär Fälästin däwläteneñ qoralsızlanuın qabul itüe häm İzrailne tulısınça tanuı zarurlığın beldergän ide.

Bu atnada Starmer da, oxşaş belderü yasap, İzrail Ğazzädäge ütereşne betermägän oçraqta xökümäteneñ BMO Ğomum şurasında (General assambleyasında) Fälästinne tanıyaçağın iğlan itte.

Moña qädär Karni dä, Ottawanıñ ike däwlätle çişeleşkä tuğrılığın säbäp itep kürsätep, sentyabr ayında BMO Ğomum şurasında (General assambleyasında) Fälästinne tanıyaçağın belderde.

İzrail isä bu plannarnıñ bötenesen dä kisken räweştä tänqitläp, bolarnıñ “"Xamas”nı büläkländerü” buluın alğa sörde.