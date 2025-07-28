DÖNYA
1 min uqıu
Niderland İzrailne milli iminlekkä yanawçı illär isemlegenä kertte
İlneñ Milli iminlek häm terrorçılıq belän köräş koordinatorlığı İzrailne säyäsät häm cämäğat’çelek fikerenä täêsir itärgä tırışuda ğayepläde
Niderland İzrailne milli iminlekkä yanawçı illär isemlegenä kertte
/ AP
28 Июль 2025

Niderland İzrailne berençe tapqır milli iminlekkä yanaw tudıruçı illär isemlegenä kertte.

Niderlandnıñ Milli iminlek häm terrorçılıq belän köräş koordinatorlığı İzrailne yalğan mäğlümat yärdämendä säyäsät häm cämäğat’çelek fikerenä täêsir itärgä tırışuda ğayepläde.

İlneñ terrorçılıq belän köräşüçe oyışması Niderlandnıñ Milli iminlek häm terrorçılıqqa qarşı köräş koordinatorlığı tarafınnan açıqlanğan xisapta İzrail berençe tapqır “Niderland öçen yanaw tudıruçı çit il däwlätlär” isemlegenä kerde.

“Däwlät uyınçılarınnan kilüçe yanawlarnı bäyäläw” isemle xisapta İzrailneñ Niderland cämäğat’çelegen manipulyaśiyaläw häm säyäsi qarar qabul itü barışlarına yalğan mäğlümat kampaniyaläre belän täêsir itü tırışlıqlarına iğtibar cälep itelä.

Xisapta uzğan yılnı ber İzrail ministrlığınıñ Niderlandlı jurnalistlar häm säyäsätçelärgä räsmi bulmağan kanallar aşa dokument cibärüe äytelde.

Dokumentta Amsterdamda Maccabi Tel’-Aviv futbol taqımına teläktäşlek kürsätelgän miting waqıtında barlıqqa kilgän kiyerenkeleklärdän soñ qayber Niderland watandaşlarınıñ şäxsi mäğlümatlarınıñ urın aluı däğwa itelde.

“NCTV” şulay uq Gaagadağı Xalıqara cinayät’ mäxkämäsenä İzrail häm AQŞtan kilüçe yanawlarnıñ artuı arqasında toyıluçı borçunı da citkerde.

Xisapka kürä bu yanawlar mäxkämäneñ êşçänlegen potenśial’ bularaq tuqtata ala.

Şaqtıy xalıqara xoquq oyışması urın alğan Niderlandnıñ mondıy çittän kilüçe basımnarğa qarşı oyışmalarnı saqlaw mäs’äläsendä maxsus cawaplılığı buluı äytelde.

“NCTV” monnan alda da İzrailneñ şımçı programmaları häm küzätü çaraları belän bäyle borçuların beldersä dä, bu xisapnıñ şımçılıq belän bäyle öleşendä İzrailneñ iseme uzmıy.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us