Niderland İzrailne berençe tapqır milli iminlekkä yanaw tudıruçı illär isemlegenä kertte.
Niderlandnıñ Milli iminlek häm terrorçılıq belän köräş koordinatorlığı İzrailne yalğan mäğlümat yärdämendä säyäsät häm cämäğat’çelek fikerenä täêsir itärgä tırışuda ğayepläde.
İlneñ terrorçılıq belän köräşüçe oyışması Niderlandnıñ Milli iminlek häm terrorçılıqqa qarşı köräş koordinatorlığı tarafınnan açıqlanğan xisapta İzrail berençe tapqır “Niderland öçen yanaw tudıruçı çit il däwlätlär” isemlegenä kerde.
“Däwlät uyınçılarınnan kilüçe yanawlarnı bäyäläw” isemle xisapta İzrailneñ Niderland cämäğat’çelegen manipulyaśiyaläw häm säyäsi qarar qabul itü barışlarına yalğan mäğlümat kampaniyaläre belän täêsir itü tırışlıqlarına iğtibar cälep itelä.
Xisapta uzğan yılnı ber İzrail ministrlığınıñ Niderlandlı jurnalistlar häm säyäsätçelärgä räsmi bulmağan kanallar aşa dokument cibärüe äytelde.
Dokumentta Amsterdamda Maccabi Tel’-Aviv futbol taqımına teläktäşlek kürsätelgän miting waqıtında barlıqqa kilgän kiyerenkeleklärdän soñ qayber Niderland watandaşlarınıñ şäxsi mäğlümatlarınıñ urın aluı däğwa itelde.
“NCTV” şulay uq Gaagadağı Xalıqara cinayät’ mäxkämäsenä İzrail häm AQŞtan kilüçe yanawlarnıñ artuı arqasında toyıluçı borçunı da citkerde.
Xisapka kürä bu yanawlar mäxkämäneñ êşçänlegen potenśial’ bularaq tuqtata ala.
Şaqtıy xalıqara xoquq oyışması urın alğan Niderlandnıñ mondıy çittän kilüçe basımnarğa qarşı oyışmalarnı saqlaw mäs’äläsendä maxsus cawaplılığı buluı äytelde.
“NCTV” monnan alda da İzrailneñ şımçı programmaları häm küzätü çaraları belän bäyle borçuların beldersä dä, bu xisapnıñ şımçılıq belän bäyle öleşendä İzrailneñ iseme uzmıy.