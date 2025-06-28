DÖNYA
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Yaponiya 9 keşene üterüdä ğayeplängän "Twitter qatıyle”neñ ülem xökemen tormışqa aşırdı
Qatıyl’neñ ülem xökeme 2021nçe yılda raslanğan bulğan
Yaponiya 9 keşene üterüdä ğayeplängän "Twitter qatıyle”neñ ülem xökemen tormışqa aşırdı
Takahiro Shiraishi arrested in October 2017, Japan. / AP
28 Июнь 2025

Cömğa könne dön’ya kürgän cirle xäbärlärgä qarağanda, Yaponiya räsmi zatları 2017nçe yılda 9 keşene üterüdä ğayeplängän şäxesneñ ülem xökemen tormışqa aşırdı.

“Kyodo” xäbär agentlığı beldegänçä, Yaponiyada “Twitter qatıyle” dip tanılğan Takaхiro Siraisineñ ülem xökeme advokatları apellyaśiya möräcäğaten kire alğannan soñ 2021 nçe yılda raslanğan ide.

Siraisi qorbannarın tozaqqa töşerü öçen “Twitter”dan faydalangan häm internetta intixar turında uy-fikerlären urtaqlaşqan keşelärgä alarnıñ ülemnärenä yardäm itü yäisä intixarların küzätüne täq’dim itkän.

Siraisi Tokioğa yaqın fatirında qorbannnarın üterüdä, cäsädlären kisäklärgä bülgäläp alarnı yäşerüdä ğayeplände. Mäxkämä qararına kürä, ul 2017 yılnıñ avgust axırı belän oktyabr’ axırı arasında yäş’läre 15tän 26ğa qadär bulğan 8 xatın-qıznı häm ber ir-atnı fatirına aldap kertkän, buıp ütergän häm alarnıñ cäsädlären kisäklärgä bülgän.

Qatıyl’neñ barlıq xatın-qız qorbannarın köçläwe häm alarnıñ aqçaların urlawı da belderelde.

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