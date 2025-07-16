ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İzrail armiyase 35 fälästinlene urladı
İzrail xärbi höcümnärendä Yordannıñ könbatış üzänlegendäge şaqtıy şähärgä yünälde
İzrail armiyase 35 fälästinlene urladı
People mourn Palestinians who were killed in an incident while seeking aid in Khan Younis, at Nasser hospital in Khan Younis / Reuters
16 Июль 2025

İzrail armiyase yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendä balalarnı da kertep 35 fälästinlene urladı.

İzrail xärbi höcümnärendä Yordannıñ könbatış üzänlegendäge şaqtıy şähärgä yünälde, keşe xoquqların yaqlaw oyışmaları qulğa alınuçılar arasında balalar häm êlekke totqınnarnıñ da buluın belderde.

Keşe xoquqların yaqlaw oyışmalarına kürä İzrail köçläre yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendä tön buyı oyıştırğan basıp alularda aralarında balalar häm êlekke totqınnar da bulğan kim digändä 35 fälästinlene urladı.

Fälästinle äsirlär cämğıyäte belän Totqınnar häm äsir êşläre komissiyase sişämbe könne yasağan urtaq belderügä kürä, qulğa alular Nablus, Selfit, Kalkilya, Cänin, Tulkerem, El-Halil häm Bäytüllahim şähärlärendä başqarıldı.

Fälästinle çığanaqlarğa kürä 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendä İzrail köçläre 18 meñnän artıq fälästinlene urladı. Bu sanğa şul uq çorda Ğazzädä qulğa alınğan meñnärçä keşe kermi.

Keşe xoquqların yaqlaw oyışmaları İzrail törmälärendä xäzerge waqıtta yaqınça 10 meñ 800 fälästinleneñ buluın belderä. Bolar arasında 50 xatın-qız, 450 bala häm İzrailneñ kiñ tänqıyt’längän administrativ totqarlaw säyäsäte nigezendä ğayepsez yäki mäxkämä qararınnan başqa qulğa alınğan 3629 keşe bar.

Şulay uq sişämbe könne Halilneñ Äl-Fahs sänägät’ töbägendäge ber êşxanägä oyıştırılğan basıp aluda İzrail ğaskäriläre 12 fälästinlene yaraladı häm 2 keşene urladı.

Fälästinneñ “Qızılay” cämğıyäte mediśina törkemnäreneñ İzrail ğaskäriläre qıynağan êşçelärgä yärdäm kürsätüen häm xastaxanägä alıp kitüen belderde.

Şahitlar äytüençä ğaskärilär basıp alu waqıtında êşçelärgä höcüm itte häm ike keşene urlağannan soñ töbäktän kitte.

Fälästinneñ sälamätlek saqlaw ministrlığına kürä 2023 yılnıñ oktäbrendä Ğazzädäge İzrail genośidı başlağannan bügengä qadär yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendä İzrail köçläre häm qanunsız kilep urnaşuçılar tarafınnan kim digändä 998 fälästinle üterelde häm 7 meñnän artıq keşe yaralandı.

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