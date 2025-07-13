DÖNYA
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İran İlbaşı uzğan ayğı İzrail höcümendä “ciñelçä yaralanğan”
17nçe iyündä İran yuğarı däräcäle liderları Tährannıñ könbatışındağı “qurqınıçsız” töbäktä cıyılış ütkärgän çaqta raketa höcüme yasalğan
İran İlbaşı uzğan ayğı İzrail höcümendä “ciñelçä yaralanğan”
A missile attack occurred on June 17 as top Iranian leaders were meeting in a secured location. / Reuters
13 Июль 2025

“Fars” xäbär agentlığı şimbä könne citkergänçä, İran İlbaşı Mäsud Päzäşkiyan uzğan ayda İran Yuğarı milli iminlek şurası tämek itep alınğan İzrail höcümendä ayağınnan ciñelçä yaralanğan.

Xäbärgä kürä, 17nçe iyündä İran yuğarı däräcäle liderlar qatnaşuında Tährannıñ könbatışında ber binanıñ qurqınıçsız tübän qatında cıyılış ütkärelgän.

Höcümdä binanıñ kerü häm çığu urınnarına altı raketa turı kilgän. “Fars” agentlığı bu ısulnıñ “Hizbullah” liderı Hasan Nasrallahnı üterü omtılışına oxşaş taktika buluın citkerde.

Räsmilärneñ aldan planlaştırılğan aşığıç çığu tunneli aşa êvakuaśiyälänelüe belderelde. Päzäşkiyannıñ êvakuaśiya waqıtında yaralanuı, fäqät binanı imin räweştä taşlap kitä aluı iskärtelep uzıldı.

Xäbärdä ayıruça, höcümneñ yuğarı näticälelegenä iğtibar yünältelep, İran räsmiläreneñ cıyılış urını turındağı mäğlümatneñ êçtän citkerelgän bula aluınnan şöbxälänüe belderelde.

“Däwlät terrorçılığınıñ açıqtan-açıq misalı”

“Fars” xäbär agentlığı İran liderlarınıñ AQŞ İlbaşı Donald Tramp häm İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu kebek isemnär xaqında birgän dini xökemnärneñ kisken räweştä gäyeplänüenä qaramastan "däwlät terrorçılığınıñ açıq misalı” bulğan bu höcümneñ Könbatış häm İzrail bäyläneşle media organnarı tarafınnan kürmämeşkä salınuın tänqitläde.

13nçe iyündä Tel-Aviv İrandağı xärbi, atom-töş häm grajdan tämeklärenä nigezsez hawa höcümnären oyıştırğannan soñ İzrail belän İran arasında 12 kön däwam itkän qorallı bäreleşlär başlandı. İran sälamätlek saqlaw ministrlığı bu höcümnärdä kim digändä 606 keşeneñ häläq buluın, 5 meñ 332 keşeneñ yaralanuın belderde.

Tähran moña cawap bularaq İzrailgä raketa häm dron höcümnären oyıştırdı. Qodüs İbrani universitetı mäğlümatlärenä kürä, bu höcümnärdä kim digändä 29 keşe ülgän, 3 meñ 400dän kübräk keşe yaralanğan.

Bäreleşlär 24nçe iyündä ğämälgä kergän häm AQŞ aradaşçılığı belän täêmin itelgän utnı tuqtatudan soñ tögällände.

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