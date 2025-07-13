DÖNYA
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İran poliśiyäse Tähranda İzrail “şımçılarına” qarağan dron êşxanäsenä tentü ütkärde
Tentü waqıtında dron öleşläre häm şartlatqıçlar qulğa töşerelde
İran poliśiyäse Tähranda İzrail “şımçılarına” qarağan dron êşxanäsenä tentü ütkärde
The police did not specify the exact location of the site. / Reuters
13 Июль 2025

İran räsmiläre şimbä könne başqala Tähranda “İzrail şımçıları” tarafınnan dron êşläp çığaruda qullanuı alğa sörelgän êşxanägä tentü oyıştırdı. İran poliśiyäse urtaqlaşqan sürätlärdä tentü ütkärelgän urında keşesez hawa apparatı öleşläre häm şartlatqıçlarnıñ buluı kürenä.

Räsmilär, êşxanäneñ Tähran êçendä buluın belderep, tögäl urının açıqlamadı.

İzrail uzğan ayda İran cirlärenä oyıştırğan höcümnärdä intixar dronnaların qullanğan ide. Höcümnärdän soñ İran Tähran häm İsfaxan belän bergä bik küp şähärdä İzrail öçen şuşı dronnarnı êşläp çığaruçı êşxanälärneñ bilgelänelüen beldergän ide.

İzrail belän İran arasında 12 kön däwam itkän bäreleşlär 13nçe iyündä Tel-Avivneñ İrandağı xärbi, atom-töş häm grajdan tämeklärgä nigezsez hawa höcümnäre belän başlanğan ide. İran sälamätlek saqlaw ministrlığı bu höcümnärdä kim digändä 606 keşeneñ häläq buluın, 5 meñ 332 keşeneñ yaralanuın belderde.

Tähran isä cawap bularaq İzrailgä raketa häm dron höcümnären oyıştırdı. Qodüs İbrani universitetı mäğlümatlärenä kürä, bu höcümnärdä kim digändä 29 keşe ülgän, 3 meñ 400dän kübräk keşe yaralanğan.

Bäreleşlär 24nçe iyündä ğämälgä kergän häm AQŞ aradaşçılığı belän täêmin itelgän utnı tuqtatudan soñ tögällände.

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