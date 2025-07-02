DÖNYA
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Paqıstan häm Hindstanda su basu qurqınıçı däwam itä: musson yañğırlarında 73 keşeneñ ğomere özelgän
Qotqaru törkemnäre yuğalğan turistlarnı häm cirle keşelärne tabu öçen zur köç quya.
Paqıstan häm Hindstanda su basu qurqınıçı däwam itä: musson yañğırlarında 73 keşeneñ ğomere özelgän
A massive search and rescue operation is ongoing, with videos online showing stranded individuals trapped by rising waters. (Photo: Reuters Archive) / Reuters
2 Июль 2025

 

Paqıstan häm Hindstanda däwam itüçe musson yañğırları häm kinät su  basu fäläkätläre näticäsendä ğomeren yuğaltuçılar sanı kim digändä 73kä citkän. Räsmi zatlar aldağı könnärdä yawıım - töşemneñ  äwam itäçägen häm su basu  qurqınıçınıñ artaçağın kisätte.

Paqıstannıñ Afätlär belän idarä itü oyışması (NDMA) 26 iyün’nän birle yawım- töşemnärgä bäyle waqıyğalarda 63 keşeneñ ğomeren yuğaltuın, 100’dän artıq keşeneñ yaralanuın xäbär itte. Soñğı 24 säğat’ êçendä genä tagın 6 keşe hälaq bulğan.

Paqıstannıñ Päncap vilayätendä aralarında 11 bala da bulğan 21 keşe hälaq bulğan, Xayber - Paxtunxvada isä 10 bala häm 5 xatın-qız bulğan da 22 keşe ülgän.  

Sindta 15 keşe , Bälücistanda 5 keşe yañğırlar näticäsendä ğomeren yuğaltqan. Al musson yañğırları kiterep çığarğan kinät su basular Swat üzänlegendä distälägän turistnı ağızıp alıp kitkän, kim digändä 7 keşe ülgän häm şaqtıy keşe xäbärsez yuğalğan.

Êzläw häm qotqaru êşläre däwam itä

Zur êzläw häm qotqaru operaśiyäläre däwam itä. İnternetta urtaqlaşılğan videolarda kütärelgän sular arqasında qotqarunı kötkän keşelär kürenä.

Paqıstan prem’yer-ministrı Şahbaz Şärif su basu nisbätennän  tirän qayğıruın belderep, räsmi zatlarnı yılğalar tiräsendä iminlek çaraların köçäytergä çaqırdı.

 Hindstannıñ tön’yağındağı Himaçal-Pradeş ştatı da zur zıyan kürde. 16 köçle yañğır häm 3 kinät su basu näticäsendä 10 keşeneñ ülüe, 34 keşeneñ yuğaluı raslandı.

Ğadättän tış xällär  operaśiyäläre üzäge mäğ’lümatına qarağanda, soñğı 32 säğat êçendä 350dän artıq keşe qotqarılğan. Räsmi zatlar fäläkät cirleklärendä kön-tön êşli.

“Yawım - töşemnärneñ  däwam itüe kötelä”

Ğadättä iyün’nän sentyabr’gä qadär däwam itüçe musson sezonı töbäkkä bik möhim yawım-töşemnär  kiterä,  yış qına ülemçel su basularğa säbäp bula häm asqormağa zıyan sala.

Bıyılğı musson yañğırları 2022 yılda Paqıstannıñ öçtän ber öleşe su astında qalğan häm yaqınça 1 740 keşeneñ ğomere özelgän faciğale sezonğa qarağanda azraq yawım-töşem  kiterer dip kötelä. Läkin däwam itüçe yañğırlar, ayırım alğanda risklı töbäklärdä xäzerdän ük awırlıqlar tudıra başladı.

Hawa torışı wäqalätleläre kiläse könnärdä dä yawım-töşemnärneñ däwam itä aluın kisätä.

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