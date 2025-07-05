Paqıstanda biş qatlı binanıñ cimerelüe näticäsendä häläq buluçılarnıñ sanı 14gä citkän. Qotqaru operaśiyäse ikençe könendä däwam itä.
Qaraçineñ Lyari bistäsendä urnaşqan bina comğa könne irtänge säğät 10:00 tiräsendä cimerelgän.
1122 qotqaru xezmäte citäkçese Abid Jalaluddin Shaikh waqiğa urınında “AFP”gä yasağan belderüendä qotqaru êşläreneñ häm mäyetlärgä ireşü operaśiyäseneñ töne buyı bertuqtawsız däwam itüen äytte häm êşçänlekneñ tağın 8 belän 12 säğät däwam itä alaçağın belderde.
Qaraçidäge xastaxanädä mäyetlär qabul itelgän urında bulğan poliśiya wäqälätlese Summiaya Syed şimbä irtäsendä ülüçelärneñ 14 buluın, bolarnıñ yartısınıñ xatın-qız buluın häm 13 keşeneñ yaralanuın “AFP”gä belderde.
Yuğarı däräcäle poliśiya xezmätkäre Arif Aziz “AFP”gä yasağan belderüendä binada yaqınça 100 keşeneñ yäşäwen äytte.
Binada yäşäwçe 70 yäşendäge Jumho Maheshwari irtä belän êşkä kitkän çaqta ğailäseneñ altı äğzasen berençe qattağı fatirında qaldırdı.
"İnde minem bernärsäm dä qalmadı. Ğailäm cimereklär astında häm minem yasıy alaçaq berdänber äyberem alarnıñ qotqarıluı öçen doğa qılu”, - dip äytte.
Tağın ber binada yäşäwçe Maya Sham Jee qardäşeneñ ğailäseneñ dä cimereklär astında buluın belderde.
"Bu bezneñ öçen faciğä. Ğailäbezneñ dönyası üzgärde. Bez çarasız häm barı tik qotqaru törkemnäreneñ söygännärebezne imin räweştä kire qaytaruın kötäbez”, - dide ul.
Ul mizgeldä bina tışında bulğan 30 yäşendäge Shankar Kamho binada urtaça 20 ğailäneñ yäşäwen äytte.
Tormış iptäşeneñ, üzenä şaltıratıp, binanıñ yarıluın bik qurqıp, panika belän añlatuın belderde.
Kamho, waqiğa urınında birgän äñgämäsendä: “Şunda uq tışqa çığuın äyttem”, - dip.
"Tormış iptäşeneñ kürşelärne kisätergä kitüen, läkin kürşe xatın-qızınıñ tormış iptäşenä: “Bu bina kim digändä tağın 10 yıl çıdıy ala”, - dip äytüen añlattı.
Kamho tormış iptäşeneñ qızı belän bergä binadan çığuın häm yaqınça 20 minuttan soñ binanıñ cimerelüen belderde.