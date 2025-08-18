DÖNYA
Nigeriyädä köymä äylängän, distälägän keşe yuğalğan
Cirle räsmi zatlar häm ğadättän tış xällär xezmätkärläre yuğalğan keşelärne tabu öçen qotqaru operaśiyäse alıp bara.
Nigeriyädä köymä äylängän, distälägän keşe yuğalğan
18 Август 2025

Nigeriya ğadättän tış xällär agentlığı xäbärenä qarağanda, ilneñ  tön’yaq-könbatışındağı Sokoto vilayätendä 50 keşene bazarğa alıp barğan köymä äylängän, 40tan artıq keşe yuğalğan.

Yulçılar yäkşämbe könne vilayät’täge mäşhür aşamlıq bazarı bulğan Goronyo bazarına barğanda köymä qaplanğan.

Milli ğadättän tış xällär belän idarä itü agentlığı başlığı Zubaydar Umar X platformasında yasağan belderüendä 10 keşeneñ qotqarıluın belderde.

Täqdim itelä

Agentlıq yuğalğan keşelärne tabu öçen cirle räsmi zatlar häm ğadättän tış xällär idaräse törkemnäre belän bergä êzläw häm qotqaru operaśiyäse alıp baruın citkerde.

3 atna êlek Nigeriyäneñ urta tön’yağındağı Niger vilayätendä yaqınça 100 yulçını alıp barğan köymä äylänep, kimendä 13 keşe hälaq bulğan häm distälägän keşe yuğalğan ide.

