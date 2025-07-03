Räsmi zatlar beldergänçä, İndoneziyäneñ Bali utrawına taba yul totqan paromnıñ batuı näticäsendä kim digändä 4 keşe hälaq bulğan, 38 keşe yuğalğan.
Surabayadağı êzläw häm qotqaru törkemnäre pänceşämbe könne yasağan belderüdä, “KMP Tunu Pratama Jaya” isemle paromnıñ çärşämbe tönendä Bali buğazında tönlä batuın häm anda 65 keşeneñ buluın citkerde.
Älegä qadär 23 keşe qotqarılğan, ämma qotqaru êşlär köçle cil, bik zur dulqınnar häm köçle ağım arqasında awırlıqlar belän bara.
Parom Könçığış Yavadağı Ban’uvangi töbägendäge Ketapang portınnan yulğa çıqqan häm Bali utrawındağı Jembrana töbägeneñ Gilimanuk portına taba barğan bulğan.
Kabinet särqatibe Teddy İndra Widjaya beldergänçä, xäzerge waqıtta Sogud Ğaräbstanında säfärdä bulğan ilbaşı Prabovo Subianto aşığıç qotqaru çaralarına tiz arada kereşü öçen boyırıq birgän.
Qazanıñ säbäbe itep naçar hawa şartları kürsätelä.