DÖNYA
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Bali su kiñleklärendä parom batqan: kim digändä 4 keşe hälaq bulğan, küp sanda keşe yuğalğan
65 yulçısı bulğan İndoneziya paromı Bali buğazında batqannan soñ qotqaru törkemnäre awır diñgez şartları belän köräşä.
Bali su kiñleklärendä parom batqan: kim digändä 4 keşe hälaq bulğan, küp sanda keşe yuğalğan
A passenger's relative weeps after a ferry carrying dozens of passengers sank near the resort island of Bali. / AP
3 Июль 2025

 Räsmi zatlar beldergänçä, İndoneziyäneñ Bali utrawına taba yul totqan paromnıñ batuı näticäsendä kim digändä 4 keşe hälaq bulğan, 38 keşe yuğalğan.

Surabayadağı êzläw häm qotqaru törkemnäre pänceşämbe könne yasağan belderüdä, “KMP Tunu Pratama Jaya” isemle paromnıñ çärşämbe tönendä Bali buğazında tönlä batuın häm anda 65 keşeneñ buluın citkerde.

Älegä qadär 23 keşe qotqarılğan, ämma qotqaru êşlär köçle cil, bik zur dulqınnar häm köçle ağım arqasında awırlıqlar belän bara.

Parom Könçığış Yavadağı Ban’uvangi töbägendäge  Ketapang portınnan yulğa çıqqan häm Bali utrawındağı Jembrana töbägeneñ Gilimanuk portına taba barğan bulğan.

Kabinet särqatibe Teddy İndra Widjaya beldergänçä, xäzerge waqıtta Sogud Ğaräbstanında säfärdä bulğan ilbaşı Prabovo Subianto aşığıç qotqaru çaralarına tiz arada kereşü öçen  boyırıq birgän.

Qazanıñ säbäbe itep naçar hawa şartları kürsätelä.

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