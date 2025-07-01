DÖNYA
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Hindstanda daru êşxanäsendä çıqqan zur yanğınnan soñ ülüçelär sanı 36ğa citkän
Telangana ştatında urnaşqan “Sigachi Industries” ta çıqqan zur yanğın näticäsendä distälägän keşeneñ ğomere özelgän, qotqaru törkemnäre cimereklärne çistarta.
Hindstanda daru êşxanäsendä çıqqan zur yanğınnan soñ ülüçelär sanı 36ğa citkän
Explosion and fire at a pharma factory in an industrial area, some 50 kilometers from Hyderabad, India, Monday, June 30, 2025. / AP
1 Июль 2025

Räsmi zatlar sişämbe könne yasağan belderüdä äytelgänçä, Hindstannıñ kön’yağında urnaşqan Telangana ştatında düşämbe könne daru fabrikasında bulğan zur şartlaw häm yanğında hälaq buluçılar sanı kim digändä 36ğa citkän, yaqınça 30 keşe yaralanğan.

Yanğın sünderü törkemnäre ştat başqalası Haydarabad şähärennän yaqınça 50 kilometr yıraqlıqta urnaşqan sänäğat’ töbägendä kilep çıqqan qazadan soñ 34 êşçeneñ yanıp köl bulğan gäwdälären tabıp alğan. Telangana Yanğın sünderü xezmätläre direktorı GV Narayana Rao bu mäğ’lümatnı “Associated Press” agentlığına rasladı.

Rao süzlärençä, tağın ike êşçe qatı peşü näticäsendä xastaxanädä wafat bulğan. Ul “Sigachi Industries” qaramağındağı daru êşxanäseneñ cimerelgän binasında çistartu êşläre däwam itüen, êçtä tağın êşçelär bulıp bulmawnıñ tikşerelüen dä äytte.

Rao: “Yaqınça 30 keşe xastaxanägä kiterelde. Êşxanä cimerelde. Yanğın sünderelde häm bez kiläse berniçä säğat’ êçendä cimereklärne tulısınça çistartırğa ömetlänäbez”,-dip belderde.

“Sigachi Industrie şirkäte şartlaw häm yanğınnıñ säbäpläre turında älegä bernindi belderü yasamadı. Läkin şirkät, fabrikadağı töp citeşterü infrastrukturasınıñ zıyan kürüen häm citeşterü êşçänlegeneñ 90 köngä tuqtatılaçağın citkerde. Şirkät belderüenä qarağanda, älege êşxanä nigezdä daru êşläwdä qullanıla torğan mikro-kristallik śellyuloza citeştergän.

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