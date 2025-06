DUNIYA 8 MINTI KARATU Ƙurajen fuska da ake kira fimfus suna ɓata wa mutum rai ta hanyoyi da dama Wannan cutar fatar mai ciwo tana kama matasa da mata da dama, wacce galibi ke haifar da mutum ya dinga ganin kamar ba shi da wata kima sannan kuma ya saka su yin amfani da magungunan gargajiya da na-jeka-na-ka da ba su cika yin aiki ba. Yada

Cystic acne causes scarring and is more challenging to treat causing low self-esteem among patients. /Photo: Lunathi Nokele / Others