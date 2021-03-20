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أردوغان يحذر من محاولة اليونان استغلال القمة الأوروبية القادمة لصالحها، وجماعة الحوثي تستهدف منشأة لأرامكو السعودية.

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أردوغان يحذر من محاولة اليونان استغلال القمة الأوروبية القادمة لصالحها

قالت الرئاسة التركية الجمعة إن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي بحث تطوير العلاقات الأوروبية-التركية، وحضره من الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن. [TRT عربي]

ووفقاً للرئاسة أبلغ أردوغان مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع نتائج ملموسة من قمة الاتحاد المزمع عقدها يومَي 25 و26 مارس/آذار الجاري، وأكد أردوغان لمسؤولي الاتحاد الأوروبي دعم تركيا للاستقرار والتعاون في شرق المتوسط وبحر إيجه على الرغم من انتهاكات الجانبين اليوناني والقبرصي الرومي واستفزازاتهما. [الأناضول]

كما جدد الرئيس التركي خلال الاجتماع دعوة بلاده لعقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط وضرورة عدم السماح لليونان وقبرص الرومية باستغلال قمة الاتحاد الأوروبي لصالحهما، وقال: "يجب بحث خيارات واقعية وجديدة حول قضية قبرص بدلاً من فرض نماذج ثبت فشلها على طرفي الجزيرة". [TRT عربي]

حريق بمصفاة الرياض.. جماعة الحوثي تستهدف منشأة لأرامكو السعودية

قالت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة إنها قصفت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط في الرياض في هجوم بست طائرات مسيرة مسلحة. [TRT عربي]

تأكيداً لذلك نقل تلفزيون الإخبارية السعودي عن مصدر بوزارة الطاقة قوله إن مصفاة الرياض تعرضت لهجوم إرهابي بطائرات مُسيّرة، وقالت وزارة الطاقة السعودية إن حريقاً شب بمصفاة الرياض بعد استهدافها بطائرات مُسيّرة صباح اليوم، حسب ما نقلته وكالة رويترز. [TRT عربي]

وفي وقت سابق قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: "نفَّذت قواتنا المسلحة فجر اليوم عملية بست طائرات مُسيّرة استهدفت شركة أرامكو، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية"، وقال إن العمليات ضد السعودية ستستمر وستتصاعد طالما استمرت الاعتداءات السعودية على اليمن. [TRT عربي]