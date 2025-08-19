Безопасность маршрута через Сюникскую область (Зангезурский коридор) будут обеспечивать армянские силы, а не третья страна. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед прессой после переговоров в Ереване с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Армянский премьер подчеркнул, что одна из ключевых договоренностей с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе.
«Коммуникационные маршруты, проходящие через Армению, будут находиться под исключительной юрисдикцией Армении, безопасность будет обеспечена армянской стороной, а не какой-то третьей страной», — сказал Пашинян.
По словам премьера, соглашение с Азербайджаном откроет железнодорожную коммуникацию между Арменией и Ираном.
«Одно из наших ключевых соглашений с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе. На практике это откроет новые возможности для железнодорожного сотрудничества между Арменией и Ираном, в том числе посредством железнодорожной линии Нахчыван-Джульфа, что обеспечит Ирану железнодорожный доступ к Армении и в конечном итоге к Черному морю», — добавил Пашинян.