Пашинян рассказал, кто будет охранять Зангезурский маршрут
Армянский премьер подчеркнул, что одна из ключевых договоренностей с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Reuters
19 часов назад

Безопасность маршрута через Сюникскую область (Зангезурский коридор) будут обеспечивать армянские силы, а не третья страна. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед прессой после переговоров в Ереване с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Армянский премьер подчеркнул, что одна из ключевых договоренностей с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе.

«Коммуникационные маршруты, проходящие через Армению, будут находиться под исключительной юрисдикцией Армении, безопасность будет обеспечена армянской стороной, а не какой-то третьей страной», — сказал Пашинян.

По словам премьера, соглашение с Азербайджаном откроет железнодорожную коммуникацию между Арменией и Ираном.

«Одно из наших ключевых соглашений с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе. На практике это откроет новые возможности для железнодорожного сотрудничества между Арменией и Ираном, в том числе посредством железнодорожной линии Нахчыван-Джульфа, что обеспечит Ирану железнодорожный доступ к Армении и в конечном итоге к Черному морю», — добавил Пашинян.

