Правительство Испании в понедельник резко осудило заявления Израиля о якобы антисемитизме, назвав их «ложными и клеветническими».

В заявлении МИД этой европейской страны подчеркивается, что подобные обвинения против испанского государства и народа являются неприемлемыми, равно как и решение Израиля запретить въезд двум членам испанского правительства — вице-премьеру Йоланде Диас и министру по делам молодежи и детей Сире Рего.

Израиль ввел персональные санкции против Диас и Рего после их публичной критики действий израильской армии в Газе и на оккупированном Западном берегу. В ответ Мадрид заявил, что принятые меры отражают мнение большей части испанского общества и соответствуют принципам суверенитета, мира, прав человека и международного права.

В ответ на действия Израиля Испания отозвала своего посла из Тель-Авива. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес назвал обвинения израильских властей «клеветническими» и осудил запрет на въезд двум испанским министрам, подчеркнув, что такие меры подрывают двусторонние отношения.

Ранее в тот же день премьер-министр Педро Санчес объявил о девяти новых шагах против Израиля. Среди них — законодательное закрепление постоянного запрета на экспорт оружия, блокировка доступа в испанские порты для судов, перевозящих топливо для израильских сил, и запрет на пролет самолетов с военными грузами через воздушное пространство Испании.