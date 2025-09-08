Правительство Испании в понедельник резко осудило заявления Израиля о якобы антисемитизме, назвав их «ложными и клеветническими».
В заявлении МИД этой европейской страны подчеркивается, что подобные обвинения против испанского государства и народа являются неприемлемыми, равно как и решение Израиля запретить въезд двум членам испанского правительства — вице-премьеру Йоланде Диас и министру по делам молодежи и детей Сире Рего.
Израиль ввел персональные санкции против Диас и Рего после их публичной критики действий израильской армии в Газе и на оккупированном Западном берегу. В ответ Мадрид заявил, что принятые меры отражают мнение большей части испанского общества и соответствуют принципам суверенитета, мира, прав человека и международного права.
В ответ на действия Израиля Испания отозвала своего посла из Тель-Авива. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес назвал обвинения израильских властей «клеветническими» и осудил запрет на въезд двум испанским министрам, подчеркнув, что такие меры подрывают двусторонние отношения.
Ранее в тот же день премьер-министр Педро Санчес объявил о девяти новых шагах против Израиля. Среди них — законодательное закрепление постоянного запрета на экспорт оружия, блокировка доступа в испанские порты для судов, перевозящих топливо для израильских сил, и запрет на пролет самолетов с военными грузами через воздушное пространство Испании.
Также вводится запрет на импорт товаров из незаконных израильских поселений, сокращаются консульские услуги для испанцев, проживающих в оккупированных территориях, и усиливается гуманитарное присутствие Испании в Рафахе — с участием дополнительных военных и совместных проектов с Палестинской администрацией.
В заявлении МИД подчеркивается, что Испания остается приверженной борьбе с расизмом и антисемитизмом, а также поддерживает решение о создании двух государств — Израиля и Палестины. Мадрид требует от Израиля прекратить оккупацию, насилие против мирного населения и гуманитарную блокаду сектора Газа.
С начала израильской военной кампании в октябре 2023 года, по данным властей Газы, погибло более 64 500 палестинцев.
В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Израиль также является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.