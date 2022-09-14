Израиль стал одним из главных направлений исхода состоятельных россиян с началом новой Холодной войны между Россией и Западом. Американский Forbes приводит перечень лишь самых известных российских бизнесменов, которые приобрели израильское гражданство: Роман Абрамович, Дмитрий и Игорь Бухманы, Михаил Фридман, Вячеслав Кантор, Герман Хан, Александр Мамут, Александр Несис, Юрий Мильнер, Юрий Шефлер, Гаврил Юшваев.

Нет сомнения, что список менее известных как бизнесменов, так и деятелей культуры или СМИ из России, получивших израильское гражданство, в разы больше. И, видимо, проблемы, возникшие в России у израильского агентства «Сохнут», оказывающего содействие людям с еврейскими корнями в переселении в Израиль, объясняется в том числе и этим значительным оттоком человеческого капитала.

Однако в самом Израиле происходят во многом схожие процессы. А точнее, уже давно произошли в том смысле, что многие его состоятельные и успешные граждане предпочитают жить за его пределами и обзаводиться гражданством других стран.

Исход на Запад

Если проанализировать список 10 самых богатых израильтян, окажется, что почти все они либо сами постоянно живут вне Израиля, либо там живут члены их семей.

Номер 1 списка — Эяль Офер живет в Монако.

У номера 2 списка — Идан Офера одна дочь живет в Нью-Йорке, а другая в Лондоне.

Номера 3 и 4 списка — братья Дмитрий и Игорь Букманы живут в Ирландии.

Номер 5 списка Юрий Мильнер живет в США.

Номер 7 списка Тедди Саги живет частично в Берлине, частично на Кипре и имеет гражданство последнего.

Номер 8 списка Шари Арисон сама живет в Израиле, хотя и родилась в США. Однако в Америке живут ее братья Тед Арисон и Мики Арисон, совместно с ней образующие семейную бизнес-империю.

Наконец, номер 9 списка Шауль Шани живет в Италии.

То есть, как видно, почти все богатейшие израильтяне живут за пределами своего государства.

Возможно, не в такой пропорции, но жить вне Израиля предпочитают и многие израильские ученые и высококвалифицированные специалисты. По состоянию на конец первого десятилетия наступившего века, из Израиля уехало около 400 тысяч граждан страны, подавляющее большинство — в США.

Пропорции таковы, что на 100 оставшихся работать в израильских высших учебных заведениях приходится 30 израильтян, уехавших в США. Для примера — в соседней с США Канаде на 100 оставшихся приходится лишь 11 уехавших работать в соседнюю североамериканскую страну.

Больше всего из Израиля уезжает дипломированных математиков — 24%, затем музыкантов — 20,6% и далее IT-специалистов — 19%, специалистов авиационно-космической отрасли — 17%, специалистов по литературе и международным отношениям – 16,5% и 15,5% соответственно.

В целом, около 25% израильских ученых работают в США — от 29% израильских экономистов до 10% израильских физиков, а также 15% израильских философов и 12% израильских химиков. По данным вашингтонского Института Международного образования, на конец второго десятилетия нашего века в американских высших учебных заведениях работали 1 725 израильских ученых. Не менее показательно и то, что порядка половины из них собирались остаться там насовсем.

«Сообщающиеся сосуды» и заторы на путях

Такие тенденции, конечно, вызывают обеспокоенность в Израиле. Но ничего принципиально нового в них нет. Израиль изначально был порождением еврейской диаспоры, поэтому неудивительно, что он как пополняется из нее, так в нее и утекает. Так что в каком-то смысле о них можно говорить как о сообщающихся сосудах.

Куда больше дискуссий сегодня вызывает сам характер взаимоотношений Израиля с диаспорой в наши дни. Совсем недавно наличие проблемы было в очередной раз констатировано заместителем министра иностранных дел Израиля Иданом Роллом в его опубликованной в июне 2022 года статье «Пришло время для смены курса в отношениях Израиля и диаспоры».

В ней Ролл пишет о том, что молодые американские евреи утрачивают интерес к Израилю и поездкам в него, что он объясняет опасением осуждения со стороны антисионистки настроенных американских сверстников. В качестве противовеса замминистра ограничивается главным образом общими призывами к Израилю оказывать поддержку еврейской диаспоре в США, а не ждать этой поддержки от нее.

Куда более откровенной и критичной была публикация годом ранее Надава Тамира, бывшего советника бывшего премьер-министра Израиля Шимона Переса, а ныне одного из ведущих сотрудников центра, названного именем последнего. В статье «Решение кризиса в отношениях с еврейской диаспорой» он не только констатировал такой кризис, но и предпринял попытку открыто обсудить его причины.

В качестве одной из таких причин Надав Тамир указывает на отчуждение между ортодоксально-иудейским израильским истеблишментом и все более либеральной еврейской диаспорой, включая представителей не признанных в Израиле реформистских иудеев. Далее он фактически призывает власти Израиля изменить свое отношение к не признанным в нем направлениям иудаизма и по умолчанию к нерелигиозным иудеям вообще.

Кроме того, он пишет о том, что зарубежный еврей не обязательно должен поддерживать политику израильского правительства, чтобы иметь доступ в «израильско-еврейский клуб».

Однако пожелания Надава Тамира по более инклюзивной религиозной и идеологической политике Израиля по отношению к еврейской диаспоре находятся в явном противоречии с установками значительной части израильского общества, причем, парадоксально, двух его полюсов. В набирающем вес ортодоксально-религиозном лагере, напротив, все чаще звучат призывы ужесточить критерии «возвращения» в Израиль, чтобы исключить приток в страну тех, кто, по мнению сторонников этого лагеря, евреями не является.

В этой связи надо напомнить, что сегодня правом на «возвращение» обладает любой, у кого есть хотя бы один предок-еврей в третьем поколении (среди дедушек и бабушек), а также супруг(а) и близкие родственники такого человека. Однако по иудейскому закону (галахе) собственно евреем считается только либо рожденный от матери-еврейки, если он не принял другую религию, либо человек, прошедший процедуру гиюра, — принятия в иудаизм.

При этом гиюр признается только ортодоксально-иудейский, предполагающий изучение кандидатом иудаизма и приобщение к его практике, а также его экзаменацию на предмет знания и соблюдения его канонов. В свою очередь гиюр, проведенный представителями реформистского иудаизма по гораздо более либеральным правилам, юридической силы в Израиле не имеет, а потому принятый таким образом в иудаизм человек евреем в современном Израиле не считается.

Если представители либерального лагеря предлагают официально признать реформистский гиюр, то представители ортодоксального лагеря, напротив, предлагают предоставлять право на переселение в Израиль и получение его гражданства только тем, кто может считаться евреем по их критериям, лишив этого права тех, кто просто имеет еврейские корни или родство.

Не менее обеспокоены они и тем, что в Израиль периодически «репатриируются» критически настроенные не просто к политике его власти, а к самому его национально-еврейскому характеру. Кстати, парадоксальным образом, но их ограничительные установки совпадают с чаяниями арабской общины, которая не заинтересована в увеличении притока в Израиль «репатриантов», будь они канонические евреи или нет, религиозные или светские.

В такой ситуации призвать к решению проблем в отношениях между Израилем и еврейской диаспорой, ограничившись общими предложениями в стиле «за все хорошее, против всего плохого» гораздо проще, чем предложить то, что может устроить все стороны внутриизральского треугольника, углами которого являются религиозные евреи, светские евреи или просто израильтяне и арабы.

И пока противоречия между ними не разрешены, видимо, будут параллельно разворачиваться два процесса: оттока успешных израильтян в более благополучные страны и притока в Израиль «репатриантов» из менее благополучных стран.