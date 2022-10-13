Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 13 октября 2022 года провели переговоры на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Саммит в Астане

Одной из главных тем встречи стала проблема поставок российского газа в Европу. По словам российского президента, газопровод «Турецкий поток» успешно работает, хотя «его и пытались взорвать», а «Турция сегодня оказалась самым надежным источником маршрутом для поставок российского газа в Европу».

«Если есть заинтересованность Турции, мы могли бы рассмотреть возможность еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба», — указал Владимир Путин на встрече с Эрдоганом.

Таким образом, комплексный подход, который использует Турция в рамках усилий по разрешению украинского кризиса и преодоления связанных с ним негативных тенденций, продолжает приносить дивиденды. Кроме зерновой сделки, за которую, как отметил Путин, получающие зерно страны «должны быть благодарны президенту Эрдогану», Анкара в перспективе способна сыграть важную роль в урегулировании газового кризиса в Евросоюзе. Это стало особенно актуальным после подрывов ниток газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Неизвестно, как быстро ЕС сможет оказаться от российского газа и сможет ли вообще, но, в любом случае, у Турции появляется возможность стать газовым хабом для стран Европы.

По заявлению спикера Кремля Дмитрия Пескова по итогам встречи в Астане, президенты Путин и Эрдоган уже «поручили детально и очень быстро проработать возможность создания газового хаба в Турции». В свою очередь, как ранее уже сообщило Министерство энергетики Турции, данное предложение будет тщательно изучено, технически оно «совершенно возможно».

О подобных предложениях Турции по созданию «энергетического коридора» для преодоления энергетического кризиса в Европе, вызванного ограничением поставок российского газа, сообщалось еще в начале августа. Этот вопрос мог быть согласован с российской стороной на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане в середине сентября, где присутствовал также президент Турции, который провел переговоры на полях форума с Владимиром Путиным.

В преддверии переговоров президентов России и Турции в Астане на форуме «Российская энергетическая неделя» это предложение было также озвучено. «Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы перевести и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», —указывал Владимир Путин.

Вместе с тем, условием принятия подобного решения по доставке российского газа до территории Турции в интересах ЕС, по всей видимости, должно стать изменение принадлежности газа после его поступления в Турцию. То есть Турция далее сама бы занималась продвижением и продажей российского газа как своего собственного или же «обезличенного», включая и определение цены на него.

Усилия по урегулированию российско-украинской войны

Проблему урегулирования конфликта в Украине президент Турции затронул в рамках своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия. Он заявил в присутствии Владимира Путина, что справедливого мира в Украине можно добиться только с помощью дипломатии. По словам Эрдогана, в войне не будет победителей, а в справедливом мире не будет проигравших. Президент подчеркнул, что роль Анкары в этом конфликте — «как можно скорее остановить кровопролитие».

Москва, безусловно, заинтересована в новых турецких мирных инициативах. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Турция исходит из того, что новые переговоры должны пройти в Стамбуле или Анкаре. При этом нынешний формат диалога должен отличаться от уже имевших место двустороннего российско-украинских контактов. Так, возможны варианты с участием России, США и ведущих страны Западной Европы, как об этом ранее сообщали некоторые турецкие СМИ.

Накануне саммита в Астане Россию посетил президент ОАЭ Мухаммад бин Зейд аль-Нахайян, который привез в Санкт-Петербург некие предложения по поводу урегулирования украинского кризиса. Однако их содержание не раскрывалось. В российских экспертных кругах и СМИ муссируется информация по поводу того, что в ОАЭ и/или Саудовской Аравии уже некоторое время ведутся консультации представителей России, стран Запада, а также военных из РФ и Украины. Представляется, что Турция тем не менее останется ведущим переговорщиком и посредником в рамках разрешения российско-украинского конфликта ввиду своего особо положения и самостоятельной внешней политики. Естественно, в интересах Анкары не препятствовать и иным направлениям диалога, но лишь постараться вывести все форматы переговоров на единую платформу, в том числе под своей эгидой.

Анкара имеет для этого все основания.

Турция из всех возможных посредников является наиболее значимым игроком на мировой арене, которая не только в состоянии предоставить площадку для контактов, но и способна вносить предложения, к которым будут восприимчивы как Москва, так и Киев, — с учетом высокого уровня перманентных взаимоотношений между ними и Анкарой. В то же время не следует забывать, что Турция является не только стратегическим партнером как для России, так и Украины, с которыми имеет единое геополитическое пространство, но, что существенно, является членом НАТО. Это придает больший вес и значимость Анкаре как медиатору, заставляя прислушиваться к ее голосу Вашингтон и Брюссель.

При этом Турция уже преуспела в ряде инициатив. Это касается как установления прямых контактов между Россией и Украиной, так и заключения зерновой сделки и соглашения об обмене пленными военнослужащими противоборствующих сторон. Поэтому нынешнюю позитивную роль Анкары в урегулировании кризиса вряд ли кто-то в состоянии оспорить.

Новые мирные инициативы могут быть основаны на необходимости привлечения к урегулированию украинского кризиса всех тех сил, которые в той или иной степени причастны к его возникновению. И это касается не только России и Украины.

И здесь важно подчеркнуть, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины, включая и возвращение Крыма под суверенитет Киева. Турция не признает включения в состав России украинских областей и осуждает это решение Кремля, в том числе и в рамках ООН, считая действия РФ в Украине аннексией и агрессией. В то же время в руководстве Турции осознают, что к трагическим событиям в Украине привела череда действий, в том числе и инициированных самим Западом, который отказывался учитывать российские интересы.

Так, по мнению официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Россия начала сомневаться в выстраиваемой коллективным Западом «пирамиде» мирового порядка, в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет после окончания холодной войны. Однако коллективный Запад попытался подавить это стремление, провоцируя конфликт.

«Это не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью — это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», — говорил официальный представитель турецкого президента.

Исходя из этих предпосылок Турция, вероятно, способна предложить действительно новый подход к урегулированию украинского кризиса. Российская сторона, как указывают в Анкаре, рассчитывает на «заключение новой сделки с Западом», которая лишь отчасти касается Украины. Поэтому только многосторонний характер переговоров может привести к нужному результату. В свою очередь, расширение рамок переговорного формата также должно стать необходимым условием. У многих государств Запада присутствует заинтересованность в продолжении конфликта, а не в снижении эскалации. Без их участия в переговорном процессе достичь желаемого результата вряд ли будет возможно.

В частности, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, на Западе есть страны, которые не хотят завершения кризиса на территории Украины. Затягивая конфликт, они надеются ослабить Россию. Но от этого, как отметил турецкий дипломат, все больше страдает Украина. Учитывая чувствительность турецкой дипломатии к российским заявлениям, Анкара способна предложить реальный компромисс, но по понятным причинам реальный переговорный процесс в кулуарах не сразу станет достоянием общественности.