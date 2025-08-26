Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может столкнуться «с большими последствиями», если запланированная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского так и не состоится.
Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете, принимая нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с его первым визитом в Белый дом.
«Да, могут быть очень большие последствия. Но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень большие, потому что эту войну нужно заканчивать», — подчеркнул американский лидер.
Отметим, что в преддверии саммита на Аляске президент США также грозил Москве «серьезными последствиями» — в случае если переговоры завершатся неудачно.
На днях же Трамп заявил, что в ближайшие две недели определится с позицией по России и Украине.
В ходе встречи с южнокорейским коллегой глава Белого дома также рассказал о намерении провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
«Я хотел бы встретиться с ним в этом году. С нетерпением жду такой встречи в подходящий момент», — сказал Трамп