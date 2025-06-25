Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану возобновить обогащение урана. Выступая на саммите НАТО, Трамп предупредил: любая попытка Тегерана восстановить ядерную программу вызовет немедленный ответ со стороны США.

«Они хотят восстановиться, — сказал Трамп. — Мы этого не допустим. Если Иран попытается снова — мы нанесем повторный удар».

Он также допустил возможность установления новых каналов связи с Тегераном: «Я думаю, в конце концов у нас с Ираном будут какие-то отношения».

В Иране ранее заявили, что не намерены останавливать ядерную программу и будут продолжать развитие мирного атома.

Несмотря на эскалацию напряженности, Трамп похвалил Тель-Авив за сдержанность в ходе последнего конфликта. «Я горжусь Израилем, — отметил он. — Истребители были в воздухе, но после объявления перемирия они не атаковали. Это было важно».

Президент охарактеризовал недавние удары по иранским ядерным объектам как одну из самых успешных военных операций в истории США. «Эти объекты уничтожены, — заявил он. — Наши пилоты точно поразили каждую цель».

Трамп дошел до того, что сравнил операцию с ударами США по Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны, подчеркивая, что Иран навсегда утратил возможность восстановить ядерные мощности.

Однако утекший в прессу доклад Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) дает иную картину. По данным CNN, удары повредили надземную инфраструктуру, но не уничтожили ключевые подземные компоненты. Источники канала сообщили, что центрифуги остались «в основном неповрежденными», а запасы обогащенного урана, вероятно, были вывезены заранее.

Белый дом назвал доклад «ложным» и заявил, что его слил «неизвестный мелкий неудачник» из разведки. Глава Пентагона Пит Хегсет также заявил, что ядерный потенциал Ирана был «уничтожен».

Тем не менее, некоторые американские чиновники сохраняют осторожность. Глава Объединенного комитета начальников штабов отметил, что «слишком рано» делать окончательные выводы. А конгрессмен-республиканец Майкл Маккол признал, что цель операции заключалась скорее в «серьезном ущербе», чем в полном уничтожении программы.





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