На саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп сравнил недавние удары по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны, передает Reuters.

По словам Трампа, авиаудары, нанесенные по ключевым ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзу и Исфахану, — «завершили войну».

«Я не хочу упоминать Хиросиму или Нагасаки, но по сути это было то же самое. Этот удар все остановил. Если бы мы не нанесли его, боевые действия продолжались бы до сих пор», — заявил президент журналистам.

Глава Белого дома также резко отверг утечки разведданных, согласно которым операция лишь на несколько месяцев отсрочила развитие иранской ядерной программы.

«Они толком ничего не знают», — сказал Трамп, комментируя доклад Разведывательного управления Минобороны. — «Скоро Израиль даст нам точную оценку».

Это подтверждает недавнюю публикацию Guardian о том, что Трамп больше доверяет израильской разведке нежели собственному ЦРУ.

Представитель армии Израиля Эффи Дефрин позже дал более определенную оценку: «Мы серьезно повредили программу. Ее откатили на годы назад».

Трамп, а также министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио настаивают на том, что объект в Фордо был «уничтожен». По словам президента, удар отбросил ядерные амбиции Ирана «на десятилетия».

Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн выступил с осторожным заявлением. По его словам, «предварительная оценка указывает на значительный урон, но окончательные выводы займут время».

Выступление Трампа произошло на фоне хрупкого перемирия между Ираном и Израилем после 12 дней боев. Накануне президент обвинил обе стороны в нарушении условий соглашения, отметив, что «особенно недоволен Израилем». Однако уже 25 июня он сменил риторику и похвалил Нетаньяху за сдержанность.

На вопрос, нанесет ли Вашингтон повторный удар, если Тегеран восстановит ядерные объекты, Трамп ответил коротко: «Конечно».

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